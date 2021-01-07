الأعداد السابقة للصحيفة

حماية المستهلك تطالب شركة المياه بإجراء مهم بشأن تظلمات متضرري القراءات التقديرية

Time منذ 39 دقيقة
Views 1461
Comment 1
حماية المستهلك تطالب شركة المياه بإجراء مهم بشأن تظلمات متضرري القراءات التقديرية

الرياض (صدى):
أكدت جمعية حماية المستهلك، تلقيها أكثر من 280 شكوى ضد فواتير شركة المياه خلال عام 2020.

ودعت جمعية حماية المستهلك شركة المياه الوطنية بحصر العدد الفعلي للمتضررين من القراءة التقديرية والإفصاح عن عددهم والتواصل معهم ومعالجة تظلماتهم، كما طالبت كل متضرَّر أن يبادر لدى الإدارة المعنية بشركة المياه لرفع تظلمه للحصول على حقه والإجابة عن جميع استفساراته بكل شفافية ووضوح، مشيرة إلى أنّه يحقّ لكل مستهلك اللجوء لهيئة تنظيم المياه والكهرباء.

وأضافت أنَّها تتابع باهتمام بالغ الشكاوى وتضرر بعض المستهلكين من ارتفاع فواتير المياه.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
وليد 6226
تفاخر المفروض بحفظ القرآن الكريم
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..
برنس
تكفا طالبينك ياشيخ طير وانقلع
برنس
تكفا طالبينك ياشيخ طير وانقلع

أخر الأخبار

تعيش وتشوف
تعيش وتشوف
Time منذ 16 ثانية Views 75
إصابة شابين إثر خلل لعبة كهربائية بمهرجان ربيع المخواة
إصابة شابين إثر خلل لعبة كهربائية بمهرجان ربيع المخواة
Time منذ 3 دقائق Views 1104
بالفيديو.. متحدث الصحة يوجه رسالة شديدة اللهجة لناقلي الشائعات ويؤكد:" الشعور مؤلم جدًا "
بالفيديو.. متحدث الصحة يوجه رسالة شديدة اللهجة لناقلي الشائعات ويؤكد:" الشعور مؤلم جدًا "
Time منذ 10 دقائق Views 1249
بالفيديو.. رد فعل الوفد القطري المرافق لـ " تميم " عندما شاهد الجبال الشاهقة في العلا 
بالفيديو.. رد فعل الوفد القطري المرافق لـ " تميم " عندما شاهد الجبال الشاهقة في العلا 
Time منذ 27 دقيقة Views 2172
حسم الجدل حول مفاوضات الهلال مع السوري عمر السومة
حسم الجدل حول مفاوضات الهلال مع السوري عمر السومة
Time منذ 37 دقيقة Views 2124
حماية المستهلك تطالب شركة المياه بإجراء مهم بشأن تظلمات متضرري القراءات التقديرية
حماية المستهلك تطالب شركة المياه بإجراء مهم بشأن تظلمات متضرري القراءات التقديرية
Time منذ 39 دقيقة Views 1461
بالفيديو.. ‎‎متحدث الصحة: رصد 10 حالات لكورونا المتحور في المملكة 
بالفيديو.. ‎‎متحدث الصحة: رصد 10 حالات لكورونا المتحور في المملكة 
Time منذ 44 دقيقة Views 1867
"النمر" يحذر مرضى الضغط من "نصيحة كاذبة" على "واتساب" !
"النمر" يحذر مرضى الضغط من "نصيحة كاذبة" على "واتساب" !
Time منذ ساعة Views 1776
بالفيديو.. مشاعل الشحي وأحمد خميس يثيران الجدل بلقطات السرير
بالفيديو.. مشاعل الشحي وأحمد خميس يثيران الجدل بلقطات السرير
Time منذ ساعة Views 918
شروط يجب توافرها لصرف معاش العجز المهني
شروط يجب توافرها لصرف معاش العجز المهني
Time منذ ساعة Views 1596