بالفيديو.. ‎‎متحدث الصحة: رصد 10 حالات لكورونا المتحور في المملكة 

الرياض (صدى):
أكد متحدث وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أنه لم تظهر حتى الآن أي مضاعفات لمن تلقوا التطعيم بلقاح كورونا.
وأضاف " العبدالعالي " خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة:" تم رصد آلاف التحورات لفيروس كورونا منذ بدء الجائحة ".
وأوضح " متحدث الصحة "، أنه لا توجد اختبارات معينة قبل التسجيل للحصول على لقاح كورونا، مبينا أنه تم رصد 10 حالات لكورونا المتحور في المملكة وتماثلوا للشفاء.
وتابع:" أكثر من 137 ألف شخص حصلوا على لقاح #كورونا والعدد في تزايد، ولم يتم رصد أي مشاكل صحية لمن تلقوا اللقاح ".