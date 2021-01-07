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حسم الجدل حول مفاوضات الهلال مع السوري عمر السومة

Time منذ 36 دقيقة
Views 2124
حسم الجدل حول مفاوضات الهلال مع السوري عمر السومة

ماجد محمد (صدى):
أوضحت تقارير صحفية، حقيقة مفاوضات إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، مع السوري عمر السومة، مهاجم فريق الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

 

وأكدت التقارير، أن إدارة نادي الهلال لم تدخل في أي مفاوضات مع وكيل السومة، للحصول على خدمات اللاعب بعد دخوله الفترة الحرة مؤخراً.

 

ولفتت إلى أن السومة خارج اهتمامات إدارة نادي الهلال، مؤكدة على عدم الحاجة الفنية لخدمات اللاعب، وفقا للزميلة " اليوم ".

وكان وكيل أعمال اللاعبين غرم العمري، قد زعم خلال الساعات القليلة الماضية، أن السومة يمتلك عرضاً من أحد أندية الدوري السعودي بقيمة أعلى من العرض المقدم من الأهلي.

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برنس
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