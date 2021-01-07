الأعداد السابقة للصحيفة

«الصحة»: تسجيل 108 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

Time منذ ساعة
Views 1870
Comment 1
«الصحة»: تسجيل 108 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس إصابة 108 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، وتعافي 138 حالة جديدة ، فيما توفي 6 أشخاص – يرحمهم الله - .

وسجلت الرياض 48 حالة ، ومنطقة مكة المكرمة 24 حالة ، والمنطقة الشرقية 15 حالة ، ومنطقة الحدود الشمالية 7 حالات ، فيما جاءت الإصابات بباقي المناطق وفقاً للتقرير المرفق .

ودشنت وزارة الصحة اليوم " الجواز الصحي " لمن تلقى الجرعة الثانية من اللقاح ، وأهابت بالجميع بالإستمرار في الإلتزام بالإجراءات الوقائية .

كما وعد الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة بإنشاء مراكز للقاح في جميع مناطق المملكة .

إقرأ أيضا:

وزير الصحة: افتتاح مراكز لقاحات كورونا في جميع المناطق قريباً

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
وليد 6226
تفاخر المفروض بحفظ القرآن الكريم
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..
برنس
تكفا طالبينك ياشيخ طير وانقلع
برنس
تكفا طالبينك ياشيخ طير وانقلع

أخر الأخبار

إصابة شابين إثر خلل لعبة كهربائية بمهرجان ربيع المخواة
إصابة شابين إثر خلل لعبة كهربائية بمهرجان ربيع المخواة
Time منذ دقيقتين Views 1086
بالفيديو.. متحدث الصحة يوجه رسالة شديدة اللهجة لناقلي الشائعات ويؤكد:" الشعور مؤلم جدًا "
بالفيديو.. متحدث الصحة يوجه رسالة شديدة اللهجة لناقلي الشائعات ويؤكد:" الشعور مؤلم جدًا "
Time منذ 9 دقائق Views 1244
بالفيديو.. رد فعل الوفد القطري المرافق لـ " تميم " عندما شاهد الجبال الشاهقة في العلا 
بالفيديو.. رد فعل الوفد القطري المرافق لـ " تميم " عندما شاهد الجبال الشاهقة في العلا 
Time منذ 26 دقيقة Views 2164
حسم الجدل حول مفاوضات الهلال مع السوري عمر السومة
حسم الجدل حول مفاوضات الهلال مع السوري عمر السومة
Time منذ 36 دقيقة Views 2115
حماية المستهلك تطالب شركة المياه بإجراء مهم بشأن تظلمات متضرري القراءات التقديرية
حماية المستهلك تطالب شركة المياه بإجراء مهم بشأن تظلمات متضرري القراءات التقديرية
Time منذ 39 دقيقة Views 1456
بالفيديو.. ‎‎متحدث الصحة: رصد 10 حالات لكورونا المتحور في المملكة 
بالفيديو.. ‎‎متحدث الصحة: رصد 10 حالات لكورونا المتحور في المملكة 
Time منذ 44 دقيقة Views 1866
"النمر" يحذر مرضى الضغط من "نصيحة كاذبة" على "واتساب" !
"النمر" يحذر مرضى الضغط من "نصيحة كاذبة" على "واتساب" !
Time منذ ساعة Views 1775
بالفيديو.. مشاعل الشحي وأحمد خميس يثيران الجدل بلقطات السرير
بالفيديو.. مشاعل الشحي وأحمد خميس يثيران الجدل بلقطات السرير
Time منذ ساعة Views 917
شروط يجب توافرها لصرف معاش العجز المهني
شروط يجب توافرها لصرف معاش العجز المهني
Time منذ ساعة Views 1593
«الصحة»: تسجيل 108 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 108 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
Time منذ ساعة Views 1870