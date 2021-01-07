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قرار "الجزائية المتخصصة" في قضية مواطن متهم بجرائم إرهابية

Time منذ 9 دقائق
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قرار "الجزائية المتخصصة" في قضية مواطن متهم بجرائم إرهابية

الرياض (صدى):
أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة، بأنه نظراً لتغيب المتهم / محمد بن عبدالعزيز بن محمد العبدالكريم، سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (1020269351)، عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة، وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثقة لديها، فقد جرى تحديد موعدٍ بديلٍ للنظر في الدعوى، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 11 / 7 / 1442هـ، الساعة (العاشرة صباحاً).

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (9) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.

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أحدث التعليقات

برق امصحا
ههههههه إذا رحت مصر الخير واجد....ما وقفت على ذا المسترجلة
عبد الله
سلمان ان صح الكلام عنه فهو دايم يخلق هالبلبلة في كل تجديد وهذا شي ما هو جيد بصراحة قائد الفريق ومن الفئات السنية من السخيف المبالغة في العروض المادية والطلبات اللي ما لها داعي الشلهوب رحل ما سوا هالفوضى
عادل عبدالحي حمزة
ولفت بأنه يعرف النوتة الموسيقى، كما أنه يستطيع العزف بدون النوتة بالاعتماد على سمعه. النوتة الموسيقية
عادل عبدالحي حمزة
- القدرة على السياحة الفردية لمسافة 50 متر على الأقل . السباحة
عدو الخونة
الاعلام الذي اغلق حساب ترامب هو نفسه الذي يدعي ان مهاجمين الكونقرس هم انصار ترامب لم نسمع نفس البروبقندا عن فلويد الاملون الذي قتل اثناء حوادث الشغب وطصارت بها كل وسائل الاعلام ولا زالت تستغل لوقته بينما تعامت نفس القنوات عن المتظاهرة التي قلتها رجال الشرطة بالرصاص الحي يذكروني بحالات مشابهة حدث لها نفس الظروف بين ضجيج الى درجة الملل وبين صمت مطبق

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