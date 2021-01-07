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صورة ساحرة للجبيل قبل حوالي 87 عام

Time منذ ساعة
Views 688
صورة ساحرة للجبيل قبل حوالي 87 عام

(صدى):

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أحدث التعليقات

برق امصحا
ههههههه إذا رحت مصر الخير واجد....ما وقفت على ذا المسترجلة
عبد الله
سلمان ان صح الكلام عنه فهو دايم يخلق هالبلبلة في كل تجديد وهذا شي ما هو جيد بصراحة قائد الفريق ومن الفئات السنية من السخيف المبالغة في العروض المادية والطلبات اللي ما لها داعي الشلهوب رحل ما سوا هالفوضى
عادل عبدالحي حمزة
ولفت بأنه يعرف النوتة الموسيقى، كما أنه يستطيع العزف بدون النوتة بالاعتماد على سمعه. النوتة الموسيقية
عادل عبدالحي حمزة
- القدرة على السياحة الفردية لمسافة 50 متر على الأقل . السباحة
عدو الخونة
الاعلام الذي اغلق حساب ترامب هو نفسه الذي يدعي ان مهاجمين الكونقرس هم انصار ترامب لم نسمع نفس البروبقندا عن فلويد الاملون الذي قتل اثناء حوادث الشغب وطصارت بها كل وسائل الاعلام ولا زالت تستغل لوقته بينما تعامت نفس القنوات عن المتظاهرة التي قلتها رجال الشرطة بالرصاص الحي يذكروني بحالات مشابهة حدث لها نفس الظروف بين ضجيج الى درجة الملل وبين صمت مطبق

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