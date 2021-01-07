الصين تسخر من أمريكا: صدعتوا العالم بـ "ديمقراطيتكم"

وكالات (صدى):
سادت حالة من السخرية في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في الصين من الاحتجاجات التي وقعت في الولايات المتحدة الأمريكية.
وكانت أمريكا قد شهدت خلال الساعات الماضية احتجاجات نفذها أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد تصديق "الكونغرس" على فوز منافسه "جو بايدن" برئاسة أمريكا.
وسخرت الصين من الفوضى التي وقعت في الولايات المتحدة فيما علق أحد مستخدمي موقع ويبو الصيني على ما يحدث في أمريكا قائلا :"صدعتوا العالم بـ ديمقراطيتكم".
يذكر أن إدارة ترامب وجهت عدة انتقادات حادة إلى الصين وسياساتها الأمر الذى يجعل من الفوضى في أمريكا فرصة للصين لرد الانتقادات للإدارة الأمريكية.