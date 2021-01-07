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الصين تسخر من أمريكا: صدعتوا العالم بـ "ديمقراطيتكم"

Time منذ ساعة
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الصين تسخر من أمريكا: صدعتوا العالم بـ "ديمقراطيتكم"

وكالات (صدى):
سادت حالة من السخرية في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في الصين من الاحتجاجات التي وقعت في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت أمريكا قد شهدت خلال الساعات الماضية احتجاجات نفذها أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد تصديق "الكونغرس" على فوز منافسه "جو بايدن" برئاسة أمريكا.

وسخرت الصين من الفوضى التي وقعت في الولايات المتحدة فيما علق أحد مستخدمي موقع ويبو الصيني على ما يحدث في أمريكا قائلا :"صدعتوا العالم بـ ديمقراطيتكم".

يذكر أن إدارة ترامب وجهت عدة انتقادات حادة إلى الصين وسياساتها الأمر الذى يجعل من الفوضى في أمريكا فرصة للصين لرد الانتقادات للإدارة الأمريكية.

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أحدث التعليقات

عادل عبدالحي حمزة
ولفت بأنه يعرف النوتة الموسيقى، كما أنه يستطيع العزف بدون النوتة بالاعتماد على سمعه. النوتة الموسيقية
عادل عبدالحي حمزة
- القدرة على السياحة الفردية لمسافة 50 متر على الأقل . السباحة
عدو الخونة
الاعلام الذي اغلق حساب ترامب هو نفسه الذي يدعي ان مهاجمين الكونقرس هم انصار ترامب لم نسمع نفس البروبقندا عن فلويد الاملون الذي قتل اثناء حوادث الشغب وطصارت بها كل وسائل الاعلام ولا زالت تستغل لوقته بينما تعامت نفس القنوات عن المتظاهرة التي قلتها رجال الشرطة بالرصاص الحي يذكروني بحالات مشابهة حدث لها نفس الظروف بين ضجيج الى درجة الملل وبين صمت مطبق
عادل عبدالحي حمزة
وكانت " الصحة " قد دشت اليوم " الجواز الصحي " لمن تلقى الجرعة الثانية من اللقاح مع استمرار الإقبال عليه دشنت
محمد
المشكلة قال في برنامج الدوري مع وليد لم يصلني شئ من إدارة النادي حيث لم يتواصلوا معي لا قبل الحادث ولا بعدها واخينا طلال يقول بان المترجم يقول اقالوني وأنا في المستشفى وهذا خبر عار من الصحة

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