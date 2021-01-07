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اتفاقية تعاون لدعم توظيف المواطنين والمواطنات العاملين في خدمة توصيل الطلبات

Time منذ ساعة
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اتفاقية تعاون لدعم توظيف المواطنين والمواطنات العاملين في خدمة توصيل الطلبات

الرياض (صدى):
وقع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، اتفاقية تعاون مع "جاهز"، لدعم توظيف المواطنين والمواطنات العاملين في خدمة توصيل الطلبات من خلال التطبيقات.

وتنص الاتفاقية التي وقعها مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية تركي الجعويني مع الرئيس التنفيذي لجاهز غصاب المنديل، على الاستفادة من برنامج دعم التوظيف، حيث يغطي البرنامج جميع المهن والأنشطة الاقتصادية في القطاع الخاص.

وبين مدير عام الصندوق، أن دعم التوظيف في نشاط توصيل الطلبات من خلال التطبيقات، يأتي ضمن مبادرات الصندوق الهادفة لرفع مستويات التوطين في هذا النشاط، وإيجاد فرص عمل جديدة تلبي أنماط العمل المختلفة.

وأكد مضي الصندوق في تعزيز فرص التدريب بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، للإسهام في رفع جاهزية القوى الوطنية لسوق العمل وتنمية مهاراتها، بما يضمن الاستدامة والنمو الوظيفي.

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
لست مسؤول عن خلق الله خلك في نفسك واتق الله لاتدري ربما هو عند الله سبحانه وتعالى افظل منك
ع. س. ع
لو انك قلت تفتقد يا لاعب النصر الأخلاق والروح الرياضية وتشعر بالنقص والدونية لأصبت عين الحقيقة
kkkk
بالتوفيق ان شاءالله لزعيم اسيا العالمي
kkkk
تحرك الكيبل بعد التطعيم ههههههههههههههههههههههههه
kkkk
لا انسانيه والا رحمه الي اقاله قليل ادب

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