بالفيديو.. "الزكاة والدخل" تكشف شروط الفوترة الإلكترونية مع إقتراب إلزام المنشآت بها

الرياض (صدى):
أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل اليوم الخميس معلومات هامة حول الفوترة الإلكترونية مع اقتراب إلزام المنشآت بإصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية في 4 ديسمبر المقبل
وأكدت " الزكاه والدخل " أن الفوترة الإلكترونية هي تحويل الفواتير الورقية إلى فواتير إلكترونية منظمة سهل التعامل معها ومشاركتها ، وهي نفس الفاتورة لكن صادرة عن نظام إلكتروني ولكل تاجر خاضع لضريبة القيمة المضافة بينما لا تعتبر الفاتورة الورقية والمطبوعة إلكترونية .
وحول آلية عملها ، أوضحت " الزكاه والدخل " أوضحت أنها تكون وفق آلية البيع والشراء بين منشأتين تجاريتين وتبادل الفواتير من خلال أنظمة تخطيط الموارد المؤسسية ، أو تكون بين منشأة خاضعة لضريبة القيمة المضافة وجهاز الكاشير بالمحلات التجارية .
ولابد من توفر تلك الشروط لنظام الفوترة الإلكترونية :
- توفر الإنترنت .
- وجود نظام محاسبي متوافق .
- العمل مع واجهة التطبيقات " ايه بي آي " .
وسيتم خلال الفترة القادمة تهيئة المنشآت وتوعيتها قبل التطبيق في الموعد المحدد .