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بالفيديو.. "الزكاة والدخل" تكشف شروط الفوترة الإلكترونية مع إقتراب إلزام المنشآت بها

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. "الزكاة والدخل" تكشف شروط الفوترة الإلكترونية مع إقتراب إلزام المنشآت بها

الرياض (صدى):
أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل اليوم الخميس معلومات هامة حول الفوترة الإلكترونية مع اقتراب إلزام المنشآت بإصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية في 4 ديسمبر المقبل

وأكدت " الزكاه والدخل " أن الفوترة الإلكترونية هي تحويل الفواتير الورقية إلى فواتير إلكترونية منظمة سهل التعامل معها ومشاركتها ، وهي نفس الفاتورة لكن صادرة عن نظام إلكتروني ولكل تاجر خاضع لضريبة القيمة المضافة بينما لا تعتبر الفاتورة الورقية والمطبوعة إلكترونية .

وحول آلية عملها ، أوضحت " الزكاه والدخل " أوضحت أنها تكون وفق آلية البيع والشراء بين منشأتين تجاريتين وتبادل الفواتير من خلال أنظمة تخطيط الموارد المؤسسية ، أو تكون بين منشأة خاضعة لضريبة القيمة المضافة وجهاز الكاشير بالمحلات التجارية .

ولابد من توفر تلك الشروط لنظام الفوترة الإلكترونية :

- توفر الإنترنت .

- وجود نظام محاسبي متوافق .

- العمل مع واجهة التطبيقات " ايه بي آي " .

وسيتم خلال الفترة القادمة تهيئة المنشآت وتوعيتها قبل التطبيق في الموعد المحدد .

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