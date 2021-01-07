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"آل مغني" لـ "لاعب النصر": تسهر للساعة 2 ؟ ! شايفك حتى وانت لابس كمامة !

Time منذ 31 دقيقة
Views 1781
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"آل مغني" لـ "لاعب النصر": تسهر للساعة 2 ؟ ! شايفك حتى وانت لابس كمامة !

ماجد محمد (صدى):
هاجم سعد آل مغني عضو شرف نادي النصر بعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم ، مؤكداً عدم إلتزامهم بالتعليمات للحفاظ على لياقتهم وتحسين آدائهم .

وقال " آل مغني " في حسابه الرسمي عبر " تويتر " : رسالة إلى بعض لعيبة النصر صحيح فيه ضعف إداري لكن انت تستلم راتب عالي والله يرزقك والجماهير حاطين أملهم في الله " .

وأضاف : فيك تسهر للساعة 2 بليل لماذا ؟ ! شايفك حتى وانت لابس كمامة عارفينك !!

وأثارت تغريدة آل مغني جدل كبير بين المتابعين وسط مطالب بالكشف عن أسماء هؤلاء اللاعبين بعد تراجع آداء الفريق وتأخره في جدول ترتيب الدوري ، خاصة وأن النصر سيلتقي العين غداً الجمعة .

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
لست مسؤول عن خلق الله خلك في نفسك واتق الله لاتدري ربما هو عند الله سبحانه وتعالى افظل منك
ع. س. ع
لو انك قلت تفتقد يا لاعب النصر الأخلاق والروح الرياضية وتشعر بالنقص والدونية لأصبت عين الحقيقة
kkkk
بالتوفيق ان شاءالله لزعيم اسيا العالمي
kkkk
تحرك الكيبل بعد التطعيم ههههههههههههههههههههههههه
kkkk
لا انسانيه والا رحمه الي اقاله قليل ادب

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