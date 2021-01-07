"ترامب": هذه هي البداية فقط في "قتالنا" !

واشنطن (صدى):
علق الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته " دونالد ترامب " على مصادقة الكونجرس اليوم الخميس لرئاسة " جو بايدن " رسمياً .
وقال " ترامب " في بيان له : رغم أنني اختلف كليا مع نتيجة الانتخابات، والحقائق ظاهرة بالنسبة لي، مع ذلك سيكون هناك انتقال منظم للسلطة في الـ20 من يناير.
وأضاف : قلت دائما بأننا سنستمر بقتالنا لضمان أن الأصوات القانونية فقط سيتم احتسابها، في الوقت الذي يمثل هذا نهاية أعظم فترة رئاسية أولى في تاريخ الرئاسة .
واختتم " ترامب " قائلاً : هذه هي البداية فقط في قتالنا لجعل أمريكا عظيمة مجددا .
وشهدت الولايات المتحدة الليلة الماضية أحداث خطيرة بعد اقتحام أنصار " ترامب " الكونجرس وسقوط أربع قتلى بخلاف المصابين من المتظاهرين والشرطة وعدد من الإعتقالات .
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