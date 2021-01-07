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"ترامب": هذه هي البداية فقط في "قتالنا" !

Time منذ ساعة
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"ترامب": هذه هي البداية فقط في "قتالنا" !

واشنطن (صدى):
علق الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته " دونالد ترامب " على مصادقة الكونجرس اليوم الخميس لرئاسة " جو بايدن " رسمياً .

وقال " ترامب " في بيان له : رغم أنني اختلف كليا مع نتيجة الانتخابات، والحقائق ظاهرة بالنسبة لي، مع ذلك سيكون هناك انتقال منظم للسلطة في الـ20 من يناير.

وأضاف : قلت دائما بأننا سنستمر بقتالنا لضمان أن الأصوات القانونية فقط سيتم احتسابها، في الوقت الذي يمثل هذا نهاية أعظم فترة رئاسية أولى في تاريخ الرئاسة .

واختتم " ترامب " قائلاً : هذه هي البداية فقط في قتالنا لجعل أمريكا عظيمة مجددا .

وشهدت الولايات المتحدة الليلة الماضية أحداث خطيرة بعد اقتحام أنصار " ترامب " الكونجرس وسقوط أربع قتلى بخلاف المصابين من المتظاهرين والشرطة وعدد من الإعتقالات .

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
لو انك قلت تفتقد يا لاعب النصر الأخلاق والروح الرياضية وتشعر بالنقص والدونية لأصبت عين الحقيقة
kkkk
بالتوفيق ان شاءالله لزعيم اسيا العالمي
kkkk
تحرك الكيبل بعد التطعيم ههههههههههههههههههههههههه
kkkk
لا انسانيه والا رحمه الي اقاله قليل ادب
كجمغلو
اهم شيء يكونوا سعداء ببعض وما عليهم من كلام الناس

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