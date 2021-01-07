وزير الصحة يستعرض ظهور حالة "محصَن" له عبر الجواز الصحي

الرياض (صدى):
استعرض وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة اليوم الخميس حالة "محصَن " التي ظهرت لمعاليه عبر " الجواز الصحي " في تطبيق توكلنا ، بعد أن تلقى صباحاً الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا .
وأكد " الربيعة " على أهمية تحميل تطبيق " توكلنا " أو تحديثه إذ تظهر خاصية " الجواز الصحي " من خلاله .
وأكدت وزارة الصحة اليوم الخميس ظهور حالة " محصَن " من خلال خاصية " الجواز الصحي " في تطبيق " توكلنا " ، وذلك لكل من تلقى الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا .
وكان " الربيعة " قد أعلن اليوم تدشين " الجواز الصحي " بالتعاون مع " سدايا " بهدف توفير قاعدة بيانات للجهات المختصة حول من تلقى الجرعة الثانية والمستهدفين .
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