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وزير الصحة يستعرض ظهور حالة "محصَن" له عبر الجواز الصحي

Time منذ ساعة
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وزير الصحة يستعرض ظهور حالة "محصَن" له عبر الجواز الصحي

الرياض (صدى):
استعرض وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة اليوم الخميس حالة "محصَن " التي ظهرت لمعاليه عبر " الجواز الصحي " في تطبيق توكلنا ، بعد أن تلقى صباحاً الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا .

وأكد " الربيعة " على أهمية تحميل تطبيق " توكلنا " أو تحديثه إذ تظهر خاصية " الجواز الصحي " من خلاله .

وأكدت وزارة الصحة اليوم الخميس ظهور حالة " محصَن " من خلال خاصية " الجواز الصحي " في تطبيق " توكلنا " ، وذلك لكل من تلقى الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا .

وكان " الربيعة " قد أعلن اليوم تدشين " الجواز الصحي " بالتعاون مع " سدايا " بهدف توفير قاعدة بيانات للجهات المختصة حول من تلقى الجرعة الثانية والمستهدفين .

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بالفيديو.. وزير الصحة يعلن تدشين "الجواز الصحي" للحاصلين على الجرعة الثانية من اللقاح

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
لو انك قلت تفتقد يا لاعب النصر الأخلاق والروح الرياضية وتشعر بالنقص والدونية لأصبت عين الحقيقة
kkkk
بالتوفيق ان شاءالله لزعيم اسيا العالمي
kkkk
تحرك الكيبل بعد التطعيم ههههههههههههههههههههههههه
kkkk
لا انسانيه والا رحمه الي اقاله قليل ادب
كجمغلو
اهم شيء يكونوا سعداء ببعض وما عليهم من كلام الناس

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