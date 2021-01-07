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بالفيديو.. وزير الصحة يعلن تدشين "الجواز الصحي" للحاصلين على الجرعة الثانية من اللقاح

Time منذ ساعة
Views 1725
بالفيديو.. وزير الصحة يعلن تدشين "الجواز الصحي" للحاصلين على الجرعة الثانية من اللقاح

الرياض (صدى):
أعلن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة اليوم الخميس تدشين الجواز الصحي بالشراكة مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الإصطناعي " سدايا " .

وأكد " الربيعة " أن سدايا كانت شريك هام لوزارة الصحة منذ بداية الجائحة ، وسيعمل " الجواز الصحي " على توضيح من حصل على اللقاح أمام الجهات المختصة وتحقيق المستهدفات ، وفقاً لـ " الإخبارية " .

كما أوضح أن الجواز الصحي يصدر بشكل آلي عند تلقي الجرعة الثانية وإدخالها في وزارة الصحة ، وتعد المملكة من أولى دول العالم التي أصدرته .

وتلقى وزير الصحة اليوم الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا ، كما تلقى رئيس سدايا الدكتور عبد الله شرف اللقاح ، فيما بلغ عدد الحاصلين على اللقاح حتى الآن في المملكة 130 ألف مواطن مقيم .

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بالفيديو.. وزير الصحة يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

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أحدث التعليقات

زاير
اقتحم مبني الكونغرس الاميركي مجموعة من الارهابين و الشريحه القتله للانقلاب علي الدستور الوطني للشعب الاميركي.
زاير
خير خلف لاسؤ سلف الرئيس الاميركي الجديد جو بايدن الف مبروك لشعب اميركا .
محمود
يا الروقي .. يازينك ساكت. يا ليت الطواقي يهتموا بشؤونهم احسن لهم من إسداء النصائح الخايبه مثلهم.
رااايق
جمهوريات الموز * و الوز **** و صالح ولد ابو صالح ** باع الفلج ( الثلج) وأشترى فيه * سبال املح * هههههههه
واحد منصف
المهم تطبيقه في الجامعات توحيد زي الطلاب والطالبات

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