الأعداد السابقة للصحيفة

مدينة الملك فهد الطبية تحذر من الزيوت المهدرجة وتكشف البدائل الصحية

Time منذ 15 دقيقة
Views 1248
مدينة الملك فهد الطبية تحذر من الزيوت المهدرجة وتكشف البدائل الصحية

الرياض (صدى):
حذرت مدينة الملك فهد الطبية اليوم الخميس من أضرار الزيوت المهدرجة على الصحة ، موضحة البدائل الصحية لها .

وأكدت " فهد الطبية " أن الزيوت المهدرجة هي دهون متحولة اصطناعياً نتيجة تعرض الزيوت لغاز الهيدروجين تحت درجة حرارة عالية وبالتالي تكون على شكل دهون صلبة من أجل زيادة فترة الصلاحية ، أو نحسين النكهة والقوام ، وتكون أقل تكلفة .

وكشفت عن أبرز منتجات الزيوت المهدرجة وهي : السمن النباتي " المارجرين " ، وجبات المطاعم السريعة ، الكيك والبسكويت والفطائر المغلفة ، الشوربات المغلفة والنودلز .

وأشارت أن تلك الزيوت المهدرجة تسبب السمنة وزيادة الكوليسترول الضار بالجسم وزيادة خطر أمراض القلب ، ويجب استبدالها بالبدائل التالية :

- زيت الزيتون .

- زيت الكانولا .

- دوار الشمس .

- زيت الذرة .

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. كفرة إرهابيون مجرمون .. .. الحمد لله على نعمة الإسلام ..
ابو محمد 😎 ✍️
مالت عليكي ...
كجمغلو
همجي متخلف سرسري ذبحونا الاشكال هذي يعتقد حمل السلاح من المرجلة ... لا بد من عقابه باشد العقاب وتربيته من جديد يظهر انه كان يرضع حليب هياط وهمجية
د محمد ماجد بخش
لاي عنصر ولكل عنصر وحدة وحدة كتلة ذرية وحدة ممثلة وحدة ثقالة عددية وحدة فراغية وحدة عددية ثقالية وحدة ثقالية فراغية وحدة ثقل مركزية وحدة مجموع ممثل عددية محورية وحدة مغناطيسية وحدة ثقالة مغناطيسية وحدة ممثلة بعدد ذرات العنصر ممثلة لأكثر من درجة مجموع ممثلة في مجموع عددي موحد ممثل بوحدات العناصر العددية الممثلة لوحدة العنصر أو وحدات العناصر الذرية بدلالة ثقل فراغي عددي ممثل لكل من درجات الارتباط بدلالة الوحدات الفراغية العددية الممثلة لمحيط الذرة الممثلة كذلك درجة المغناطيسية وإن ارتبطت بتمثيل مجموع الذرات المكافئة لها عدديا ومحوريا وثقاليا وفراغيا بدلالة تناظر وتكافؤ ممثل بالوحدة الذرية العددية حيث الوحدة المغناطيسية وحدة قياسية تمثل الفراغ الثقالي المغناطيسي المحوري العددي المكافيء اللممثل المنتظم البنائي المشترك القياسي الموحد الممثل لدرجات ثبات وحدة مجموع الذرات المحدد الدرج المغناطيسية و الممثل بالانفراد العددي
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههههه ..

أخر الأخبار

مدينة الملك فهد الطبية تحذر من الزيوت المهدرجة وتكشف البدائل الصحية
مدينة الملك فهد الطبية تحذر من الزيوت المهدرجة وتكشف البدائل الصحية
Time منذ 15 دقيقة Views 1248
إستقالة اثنين من كبار مسؤولي البيت الأبيض
إستقالة اثنين من كبار مسؤولي البيت الأبيض
Time منذ 25 دقيقة Views 1582
شاب يقتل والدته ويرقص مع أخته أمام جثتها
شاب يقتل والدته ويرقص مع أخته أمام جثتها
Time منذ 30 دقيقة Views 613
بالفيديو.. وزير الصحة يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا
بالفيديو.. وزير الصحة يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا
Time منذ 35 دقيقة Views 1405
بالصور.. جنرال موتورز تعتزم صنع مركبة دفع رباعي كهربائية
بالصور.. جنرال موتورز تعتزم صنع مركبة دفع رباعي كهربائية
Time منذ 55 دقيقة Views 1299
المدة اللازمة لعودة حاسة الشم للمتعافين من كورونا
المدة اللازمة لعودة حاسة الشم للمتعافين من كورونا
Time منذ ساعة Views 1352
"طيران أديل" توفر 20 وظيفة نسائية شاغرة
"طيران أديل" توفر 20 وظيفة نسائية شاغرة
Time منذ ساعة Views 1635
قصة حب مشؤومة تدفع مراهقة لتصرف متهور
قصة حب مشؤومة تدفع مراهقة لتصرف متهور
Time منذ ساعة Views 1203
تمديد حالة الطوارئ في واشنطن وارتفاع الإصابات في صفوف الشرطة
تمديد حالة الطوارئ في واشنطن وارتفاع الإصابات في صفوف الشرطة
Time منذ ساعة Views 1730
رجال يطالب زوجته برد مقدم الصداق
رجال يطالب زوجته برد مقدم الصداق
Time منذ ساعة Views 708