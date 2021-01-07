مدينة الملك فهد الطبية تحذر من الزيوت المهدرجة وتكشف البدائل الصحية

الرياض (صدى):
حذرت مدينة الملك فهد الطبية اليوم الخميس من أضرار الزيوت المهدرجة على الصحة ، موضحة البدائل الصحية لها .
وأكدت " فهد الطبية " أن الزيوت المهدرجة هي دهون متحولة اصطناعياً نتيجة تعرض الزيوت لغاز الهيدروجين تحت درجة حرارة عالية وبالتالي تكون على شكل دهون صلبة من أجل زيادة فترة الصلاحية ، أو نحسين النكهة والقوام ، وتكون أقل تكلفة .
وكشفت عن أبرز منتجات الزيوت المهدرجة وهي : السمن النباتي " المارجرين " ، وجبات المطاعم السريعة ، الكيك والبسكويت والفطائر المغلفة ، الشوربات المغلفة والنودلز .
وأشارت أن تلك الزيوت المهدرجة تسبب السمنة وزيادة الكوليسترول الضار بالجسم وزيادة خطر أمراض القلب ، ويجب استبدالها بالبدائل التالية :
- زيت الزيتون .
- زيت الكانولا .
- دوار الشمس .
- زيت الذرة .