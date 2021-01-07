"طيران أديل" توفر 20 وظيفة نسائية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة طيران أديل عن توفر 20 وظيفة شاغرة للنساء في الضيافة الجوية بالمنطقة الشرقية .
وأوضحت أن الوظيفة المطلوبة بمسمى " مضيف جوي / طاقم طائرة للنساء " مواطنات " في الدمام ، وفقاً للشروط التالية :
- شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم فأعلى .
- ألا يقل الطول عن 160 سم .
- ألا يقل العمر عن 23 سنة ولا يزيد عن 34 سنة .
- القدرة على السياحة الفردية لمسافة 50 متر على الأقل .
- إجادة اللغة الإنجليزية والعربية تحدثاً وكتابة .
- لا يشترط الخبرة ، وخبرة خدمة العملاء أو المبيعات ميزة إضافية .
- مهارات التواصل مع الآخرين بلباقة .
ويمكن التقديم عبر الرابط التالي : هنا