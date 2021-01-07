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تراجع أسعار الذهب في المملكة

Time منذ ساعتين
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تراجع أسعار الذهب في المملكة

وكالات (صدى):
هبطت أسعار الذهب اليوم الخميس، 7 يناير 2021, في المملكة، بنحو 12 ريالا، مع استمرار قوة أسعار المعدن الأصفر عالميا.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 233.2 ريال (62.18 دولار)، مقابل 237.1 ريال (63.22 دولار) أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 204.13 ريال (54.43 دولار)، مقابل 206.82 ريال (55.15 دولار)

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 174.61 ريال (46.50 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 136.16 ريال (36.21 دولار).

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 117.97 ريال (31.11 دولار).

وربح المعدن النفيس عالميا 25% منذ بداية 2020، إذ تبنت بنوك مركزية وحكومات عالميا إجراءات تحفيز اقتصادي، مما يمهد الطريق لارتفاع التضخم وتراجع قيمة العملة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. كفرة إرهابيون مجرمون .. .. الحمد لله على نعمة الإسلام ..
ابو محمد 😎 ✍️
مالت عليكي ...
كجمغلو
همجي متخلف سرسري ذبحونا الاشكال هذي يعتقد حمل السلاح من المرجلة ... لا بد من عقابه باشد العقاب وتربيته من جديد يظهر انه كان يرضع حليب هياط وهمجية
د محمد ماجد بخش
لاي عنصر ولكل عنصر وحدة وحدة كتلة ذرية وحدة ممثلة وحدة ثقالة عددية وحدة فراغية وحدة عددية ثقالية وحدة ثقالية فراغية وحدة ثقل مركزية وحدة مجموع ممثل عددية محورية وحدة مغناطيسية وحدة ثقالة مغناطيسية وحدة ممثلة بعدد ذرات العنصر ممثلة لأكثر من درجة مجموع ممثلة في مجموع عددي موحد ممثل بوحدات العناصر العددية الممثلة لوحدة العنصر أو وحدات العناصر الذرية بدلالة ثقل فراغي عددي ممثل لكل من درجات الارتباط بدلالة الوحدات الفراغية العددية الممثلة لمحيط الذرة الممثلة كذلك درجة المغناطيسية وإن ارتبطت بتمثيل مجموع الذرات المكافئة لها عدديا ومحوريا وثقاليا وفراغيا بدلالة تناظر وتكافؤ ممثل بالوحدة الذرية العددية حيث الوحدة المغناطيسية وحدة قياسية تمثل الفراغ الثقالي المغناطيسي المحوري العددي المكافيء اللممثل المنتظم البنائي المشترك القياسي الموحد الممثل لدرجات ثبات وحدة مجموع الذرات المحدد الدرج المغناطيسية و الممثل بالانفراد العددي
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههههه ..

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