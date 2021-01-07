وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية باب التقديم على 4 وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى بالرياض ، وفقاً للتفاصيل التالية :
1- " مصمم مواقع إنترنت " : بكالوريوس " علوم الحاسب ، تقنية المعلومات ، هندسة البرمجيات " ، أو ما يعادلها ، خبرة لا تقل عن 5 سنوات .
2- مساعد قانوني : بكالوريوس في القانون ، إجادة الإنجليزية ، لا يشترط الخبرة .
3- مشغل نظام اتصالات ثاني : دبلوم " فني اتصالات ، علوم حاسب " ، خبرة لا تقل عن عامين ، إجادة الإنجليزية .
4- مراقب عمل أول : دبلوم في التخصصات الإدارية أو التقنية ، خبرة إدارية لا تقل عن 3 سنات في حفظ السجلات ، إجادة الإنجليزية .
ويمكن التقديم من خلال الروابط التالية على الترتيب : هنا
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