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وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

Time منذ 36 دقيقة
Views 1655
وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية باب التقديم على 4 وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى بالرياض ، وفقاً للتفاصيل التالية :

1- " مصمم مواقع إنترنت " : بكالوريوس " علوم الحاسب ، تقنية المعلومات ، هندسة البرمجيات " ، أو ما يعادلها ، خبرة لا تقل عن 5 سنوات .

2- مساعد قانوني : بكالوريوس في القانون ، إجادة الإنجليزية ، لا يشترط الخبرة .

3- مشغل نظام اتصالات ثاني : دبلوم " فني اتصالات ، علوم حاسب " ، خبرة لا تقل عن عامين ، إجادة الإنجليزية .

4- مراقب عمل أول : دبلوم في التخصصات الإدارية أو التقنية ، خبرة إدارية لا تقل عن 3 سنات في حفظ السجلات ، إجادة الإنجليزية .

ويمكن التقديم من خلال الروابط التالية على الترتيب : هنا

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
قصدك تقول في التسعينيات الهجريه الموافق السبعينيات ميلاديه ، وهذا واضح من موديل السيارات ، وموديل الكمره من خلال الصوره ، فهي قديمه جداً ..
النشمي
جزاه الله خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
كفو بيض الله وجهك .. .. ولا هو غريب على ابناء العرب المسلمين نصرة المحتاج والوقوف بجانبه الى ان يبلغ وجهته ..
زعيم اااسيا
اجتماع يليق بكبار اسياا موفقين باذن الله
أبوخالد.أبها.
النساء ضعيفات .. مثل هذه المرأة .. إذا إتضح صدق كلامها .. لها حقوق .. وتعويض .. وليس خلع .. تهديه أموالا لقاء تعذيبه لها طوال السنين الماضيه .. بخلعه ..!!؟؟ لا يأختي الكريمه .. الموضوع أكبر من أن يطلقك غصبا عنه .. وإذا لم يطلقك .. فالقاضي يتولى طلاقك .. حيث أن الزوج أثبت بما لايدع الشك عدوانيته وتسببه لك بالامراض المزمنه من حقك حفظكي الله .. أن يتم تطليقك منه .. وأن يتم تعويضك عما لحق بك من عذاب طوال السنين الماضيه .. سواء بالضرب .. أو الحبس .. أو الكلام الجارح وأن يرد لك إعتبارك وأن يتم علاجك من الأمراض التي أصابتك بسببه .. سواء الضغط .. أ, السكر .. أو غيرها على حسابه الخاص ومن حقك .. أن تضع لك الدولة محاميا يتولى المرافعة عنك .. وأخذ حقوقك كاملة .. فهذا الصنف .. ممن يحسبون على البشريه لايستحقون الرحمة والشفقة .. بل يجب دعسهم بالأحذية .. وإنتزاع الحقوق منهم نزعا .. لابارك الله فيهم .. ولاكثرهم .

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