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شارع الوزير في التسعينات الميلادية
منذ ساعة
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
قصدك تقول في التسعينيات الهجريه الموافق السبعينيات ميلاديه ، وهذا واضح من موديل السيارات ، وموديل الكمره من خلال الصوره ، فهي قديمه جداً ..
النشمي
جزاه الله خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
كفو بيض الله وجهك .. .. ولا هو غريب على ابناء العرب المسلمين نصرة المحتاج والوقوف بجانبه الى ان يبلغ وجهته ..
زعيم اااسيا
اجتماع يليق بكبار اسياا موفقين باذن الله
أبوخالد.أبها.
النساء ضعيفات .. مثل هذه المرأة .. إذا إتضح صدق كلامها .. لها حقوق .. وتعويض .. وليس خلع .. تهديه أموالا لقاء تعذيبه لها طوال السنين الماضيه .. بخلعه ..!!؟؟ لا يأختي الكريمه .. الموضوع أكبر من أن يطلقك غصبا عنه .. وإذا لم يطلقك .. فالقاضي يتولى طلاقك .. حيث أن الزوج أثبت بما لايدع الشك عدوانيته وتسببه لك بالامراض المزمنه من حقك حفظكي الله .. أن يتم تطليقك منه .. وأن يتم تعويضك عما لحق بك من عذاب طوال السنين الماضيه .. سواء بالضرب .. أو الحبس .. أو الكلام الجارح وأن يرد لك إعتبارك وأن يتم علاجك من الأمراض التي أصابتك بسببه .. سواء الضغط .. أ, السكر .. أو غيرها على حسابه الخاص ومن حقك .. أن تضع لك الدولة محاميا يتولى المرافعة عنك .. وأخذ حقوقك كاملة .. فهذا الصنف .. ممن يحسبون على البشريه لايستحقون الرحمة والشفقة .. بل يجب دعسهم بالأحذية .. وإنتزاع الحقوق منهم نزعا .. لابارك الله فيهم .. ولاكثرهم .
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