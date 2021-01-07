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بوش: ما حدث يليق بـ "جمهوريات الموز"

Time منذ ساعة
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بوش: ما حدث يليق بـ "جمهوريات الموز"

واشنطن (صدى):
استنكر الرئيس الأمريكي الأسبق الجمهوري جورج دبليو بوش، ما وصلت إليه الأمور، في أعقاب الطعن بنتائج الانتخابات، واقتحام أنصار دونالد ترامب لمقر الكونجرس.

وهاجم بوش القادة الجمهوريين الذين أجّجوا حالة التمرّد، التي شهدها مبنى الكابيتول أمس الأربعاء.

وقال بوش: "هكذا يتمّ الطعن بنتائج الانتخابات في جمهوريات الموز، لكن ليس في جمهوريتنا الديمقراطية".

وأضاف "لقد هالني السلوك غير المسؤول لبعض القادة السياسيين منذ الانتخابات وقلّة الاحترام التي ظهرت اليوم تجاه مؤسساتنا وتقاليدنا وقواتنا الأمنية".

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أحدث التعليقات

محمد الشهري
الله يعينه على اقصادها
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
لا تهتم من كلامها لانها في الحقيقه مبسوطه بالمؤخره
ابو عمار
طيب
ابو عمار
فعلا حملت ابشر الجديد بالجوال وطلعت معلوماتي لكن طلب مني تفعيل الاعدادات

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