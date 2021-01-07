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رسالة صادمة لموظفي العقود بجامعة " أم القرى " مع بداية العام الجديد

Time منذ ساعة
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رسالة صادمة لموظفي العقود بجامعة " أم القرى " مع بداية العام الجديد

مكة المكرمة (صدى):
تفاجأ عدد من موظفي نظام العقود بجامعة " أم القرى " بمكة المكرمة، بتلقيهم إشعارات بعدم التعاقد معهم لانتهاء فترة تعاقدهم السنوي المبرم، برغم عملهم في الجامعة منذ سنوات.

وجاء في مضمون الإشعارات: " إشارة إلى انتهاء العقد السنوي المبرم بين الجامعة والعاملين، الذي انتهى بنهاية العام الميلادي 2020، عليه نفيدكم بأنه وبناءً على ما ورد في المادة 75 من نظام العمل والتي نصت على "إذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة تحدد في العقد، على ألا تقل عن ستين يوماً إذا كان أجر العامل يدفع شهريًّا، ولا يقل عن ثلاثين يوماً بالنسبة إلى غيره، وبناءً على ذلك فإن الكلية تُشعركم بإنهاء العلاقة التعاقدية معكم بنهاية فترة الإنذار المنصوص عليها في النظام؛ مع الشكر والتقدير لجميع الجهود التي قدمتموها للجامعة طوال فترة عملكم".

وأبدى الموظفون استياءهم من طي قيدهم برغم أنهم أمضوا عشر سنوات وهم يقدمون الخدمة للجامعة، مطالبين بالوقوف على مشكلتهم لأنهم لا يملكون وظائف أخرى.

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أحدث التعليقات

أبو كنان
الإدراء ضعيييييف ! طالما 6 سنوات سجن على اغتصاب وهتك عرض فمعناه استمرار حلات الاغتصاب وربما زيادتها... المفروض إعدام أو مؤبد على الأقل مع الأشغال الشاقة
وافي
استغفرالله العظيم اخجلوا على انفسكم اية المطبلين
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
سيف
قالوها المصريين الي معاه قرش ومحيره يشتري فيه حمام ويطيره ههههه الله يبارك للبياع هذا رزقه من الله
ابو محمد 😎 ✍️
الحقيقه ترامب اظهر حقيقة امريكا والامريكيين الإرهابيين ..

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