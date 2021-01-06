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شاهد..لحظة إصابة سيدة بطلق ناري في الصدر داخل الكونجرس

Time منذ 36 دقيقة
Views 1512
شاهد..لحظة إصابة سيدة بطلق ناري في الصدر داخل الكونجرس

واشنطن (صدى):
لقيت سيدة أمريكية مصرعها إثر تعرضها لطلق ناري أثناء محاولات أنصار ترامب اقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي.

ووثق مقطع فيديو لحظة تلقي السيدة لرصاصة اخترقت صدرها، إثر اشتباكات مسلحة بين أنصار ترامب والشرطة.

وأصيب عدة أشخاص آخرين، بينهم ضابط شرطة، وتم نقلهم إلى المستشفى بعد أن اجتاح حشد من الناس مبنى الكابيتول، بالتزامن مع جلسة مشتركة للشيوخ والنواب، للمصادقة على فوز الرئيس الأمريكي المنتخب بايدن.

وكانت السلطات الأمريكية، أعلنت فرض حظر التجول في العاصمة الأمريكية واشنطن من الساعة السادسة مساء الأربعاء، للسيطرة على الأوضاع.

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أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الله يشفيك ويعافيك رخوم مسيرين ‏مايحدث في ‎الاهلي اقل مايقال تدمير للنادي بالعرض البطيء👍👌
الضامي
والي يبلش فعلااج الكيبراء حق التشنج لولدة كل ٣سعات يتشنج و٧سنوات وهو على اظهرة من يوم فرح فية للحين مايقدر يراجعبة لامستشفى قريب وفراسة مويات ومركب لة جهاز ويغماء علية كل شوي والحين بلشان في شيلة عجز فية شيلة وحطة الورع كبر والشغالة لازم دفعة للمكتب منين ياالله بدفعت الاجار ؟والطرنجة تشريها ب٣٠ الف حتاء والله مانتب ماكلها ولانتب جوعان ولاتبيها ؟
ابوعبدالعزيز
بالنسبة لحمدلله لاعب كبير وان شالله يعود لمستواه الطبيعي كل لاعب يمر بظروف صعبة
الرااااقي..
اجل بطن الكوره ههههههههههه
ابو تركي
انا جاتني فاتوره من قبل اربع شهوربمبلغ ١٧٥ تلشهر الي بعده١٩٤ الشهر الي يليه ٤٢٥ الشهر الرابع ٨١٦ البيت مكون من دورين يسكنه سته اشخاص ونفس الصرفيه هذا التفاوت في الفواتير معقول ولا تخمين مانقول غير حسبي الله ونعم الوكيل

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