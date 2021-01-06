شاهد..لحظة إصابة سيدة بطلق ناري في الصدر داخل الكونجرس

واشنطن (صدى):
لقيت سيدة أمريكية مصرعها إثر تعرضها لطلق ناري أثناء محاولات أنصار ترامب اقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي.
ووثق مقطع فيديو لحظة تلقي السيدة لرصاصة اخترقت صدرها، إثر اشتباكات مسلحة بين أنصار ترامب والشرطة.
وأصيب عدة أشخاص آخرين، بينهم ضابط شرطة، وتم نقلهم إلى المستشفى بعد أن اجتاح حشد من الناس مبنى الكابيتول، بالتزامن مع جلسة مشتركة للشيوخ والنواب، للمصادقة على فوز الرئيس الأمريكي المنتخب بايدن.
وكانت السلطات الأمريكية، أعلنت فرض حظر التجول في العاصمة الأمريكية واشنطن من الساعة السادسة مساء الأربعاء، للسيطرة على الأوضاع.