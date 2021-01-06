تعليق بايدن على اقتحام الكونجرس

واشنطن (صدى):
ندد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الأربعاء، بالأحداث التي شهدها محيط الكونجرس واقتحامه من قبل أنصار دونالد ترامب.
وقال بايدن في كلمته: " كلكم رأيتم ما حدث، ديمقراطيتنا تخضع لهجوم غير مسبوق. لم نشهد هذا في التاريخ المعاصر، نحن دولة الحريات ".
وتابع:" مشاهد الفوضى في الكابيتول لا تعكس الأمريكي الحقيقي، لا تعكس من نكون كأميركيين، وما نراه هو مجموعة ضيقة من المتطرفين، هذه فوضى وغياب للنظام " .
وطالب ترامب بالظهور أمام التلفزيونات الوطنية ويدافع عن الدستور والمطالبة بوقف هذه الاحتجاجات.