الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو..ترامب في رسالة عاجلة لأنصاره: عودوا لمنازلكم

Time منذ 53 دقيقة
Views 1710
بالفيديو..ترامب في رسالة عاجلة لأنصاره: عودوا لمنازلكم

واشنطن (صدى):
وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة إلى أنصاره تزامنًا مع احتجاجهم واختراقهم الحواجز الأمنية المحيطة بمبنى الكابيتول.

وقال ترامب لأنصاره في رسالة عاجلة: " أعلم أنكم تتألمون، لسرقة الانتخابات، لكن عليكم الذهاب لمنازلكم " .

يذكر أنه في واقعة غير مسبوقة، اقتحم متظاهرون مؤيدون للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبنى الكونجرس، خلال التصديق على أصوات المجمع الانتخابي في الانتخابات الرئاسية التي أظهرت فوز جو بايدن، وجاء ذلك بعد كلمة من ترامب من وسط حشود المتظاهرين في واشنطن أكد فيها رفضه لنتائج الانتخابات.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابوسلطان
والله يابعض الجيران الله يهديهم اذا ولا ماله داعي تطويل صوت المسجل وخاصة اخر اليل وبعدين تكلمة يرد عليه بااسلوب استفزازي انا مالوم الرجل اذا كان جاربهاالاسلوب
الريان
ممتاز
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵؛
جزاك الله خير الجزاء يا شيخ
Hhgf
دنيا فانية عسى الله يحسن خاتمتنا بس دنيا العناء والتعب
abdul
ممازحتها للوزير بحرف العين يجسّد نمط الفكرة السائدة عالميا عن الممرضات انهن يخترن المهنة لاصطياد و التعلّق بالاثرياء او السياسيين المرموقين في المجتمع.

أخر الأخبار

مانشستر سيتي يتأهل لنهائي كأس الرابطة الإنجليزية
مانشستر سيتي يتأهل لنهائي كأس الرابطة الإنجليزية
Time منذ 21 دقيقة Views 1348
عبوة ناسفة في محيط الكونجرس
عبوة ناسفة في محيط الكونجرس
Time منذ 34 دقيقة Views 1514
بالفيديو..ترامب في رسالة عاجلة لأنصاره: عودوا لمنازلكم
بالفيديو..ترامب في رسالة عاجلة لأنصاره: عودوا لمنازلكم
Time منذ 53 دقيقة Views 1710
شاهد..أحد أنصار ترامب داخل مكتب بيلوسي
شاهد..أحد أنصار ترامب داخل مكتب بيلوسي
Time منذ ساعة Views 1725
ھیفاء وھبي توجه تحذيرًا لمن يتحدث باسمها
ھیفاء وھبي توجه تحذيرًا لمن يتحدث باسمها
Time منذ ساعة Views 358
شاهد.. الشرطة التركية تقتحم منازل الطلاب وتعتقلهم بطريقة مهينة وعنيفة 
شاهد.. الشرطة التركية تقتحم منازل الطلاب وتعتقلهم بطريقة مهينة وعنيفة 
Time منذ ساعة Views 1682
بالفيديو.. " الخثلان ": لا بأس من الجهر في التهجد ولكن بشرط 
بالفيديو.. " الخثلان ": لا بأس من الجهر في التهجد ولكن بشرط 
Time منذ ساعة Views 1664
بالفيديو..لاعب يبصق على حكم مباراة
بالفيديو..لاعب يبصق على حكم مباراة
Time منذ ساعة Views 2111
بالصور.. فنانة توثق القمة الخليجية بلوحة مبهرة بالرمال
بالصور.. فنانة توثق القمة الخليجية بلوحة مبهرة بالرمال
Time منذ ساعة Views 714
القبض على 5 مواطنين لتواطئهم في التخطيط لسرقة سيارة نقل أموال بعسير
القبض على 5 مواطنين لتواطئهم في التخطيط لسرقة سيارة نقل أموال بعسير
Time منذ ساعة Views 1802
x