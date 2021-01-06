بالفيديو..ترامب في رسالة عاجلة لأنصاره: عودوا لمنازلكم

واشنطن (صدى):
وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة إلى أنصاره تزامنًا مع احتجاجهم واختراقهم الحواجز الأمنية المحيطة بمبنى الكابيتول.
وقال ترامب لأنصاره في رسالة عاجلة: " أعلم أنكم تتألمون، لسرقة الانتخابات، لكن عليكم الذهاب لمنازلكم " .
يذكر أنه في واقعة غير مسبوقة، اقتحم متظاهرون مؤيدون للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبنى الكونجرس، خلال التصديق على أصوات المجمع الانتخابي في الانتخابات الرئاسية التي أظهرت فوز جو بايدن، وجاء ذلك بعد كلمة من ترامب من وسط حشود المتظاهرين في واشنطن أكد فيها رفضه لنتائج الانتخابات.