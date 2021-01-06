شاهد.. الشرطة التركية تقتحم منازل الطلاب وتعتقلهم بطريقة مهينة وعنيفة 

أنقرة (صدى):
وثق مقطع فيديو، الشرطة التركية تنفذ مداهمات ليلية علي منازل طلاب جامعة بوغازيتشى بسبب احتجاجهم علي قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعيين رئيس للجامعة من حزب العدالة والتنمية.
وبدا في الفيديو، الشرطة التركية تعتقل الطلاب بطريقة مهينة وعنيفة بعد تكسير منازلهم، الأمر الذي يشير إلى أن تركيا علي موعد من النسخة الثائية من تظاهرات " غيزي بارك " التي كادت تطيح بأردوغان.
وكان طلاب في جامعة البسفور " بوغازيسي " المرموقة في مدينة إسطنبول التركية، احتجوا على قيام الرئيس رجب طيب أردوغان بتعيين رئيس جديد للجامعة.
ووقعت اشتباكات متفرقة مع الشرطة، حسبما أظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة. واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وغير ذلك.