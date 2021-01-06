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بالصور.. فنانة توثق القمة الخليجية بلوحة مبهرة بالرمال

Time منذ ساعة
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بالصور.. فنانة توثق القمة الخليجية بلوحة مبهرة بالرمال

(صدى):
لفتت الفنانة التشكيلية بسمة البلوي أنظار حضور القمة الخليجية الـ41 التي عُقدت في محافظة العلا، بلوحة فنية مبهرة بالرمال.

واستغرق العمل من الفنانة نحو 4 أيام متواصلة لم يكن سوى فكرة منها، حيث عبرت من خلاله عن اعتزازها بحضارتها.

وقالت الفنانة "إن الفكرة انطلقت باجتهاد شخصي مني مع انطلاق خبر احتضان العلا القمة الخليجية؛ إذ عبَّرت عن مدى اعتزازي بحضارة العلا، والاحتفاء بانعقاد القمة الخليجية بها، ودمجتُ بين شعار مجلس التعاون وحضارة بلدي".

ويُذكر أن الرسم بالرمل أحد أنواع الفنون التشكيلية، ويستخدم فيه الفنان مادة الرمل في إنتاج اللوحات أو الأعمال الفنية باستخدام مادة الرمل الطبيعي أو الرمل الملون الذي يتم تشكيله بهيئة محددة لإنتاج منظر جمالي بأسلوب محدد.

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أحدث التعليقات

ابوسلطان
والله يابعض الجيران الله يهديهم اذا ولا ماله داعي تطويل صوت المسجل وخاصة اخر اليل وبعدين تكلمة يرد عليه بااسلوب استفزازي انا مالوم الرجل اذا كان جاربهاالاسلوب
الريان
ممتاز
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵؛
جزاك الله خير الجزاء يا شيخ
Hhgf
دنيا فانية عسى الله يحسن خاتمتنا بس دنيا العناء والتعب
abdul
ممازحتها للوزير بحرف العين يجسّد نمط الفكرة السائدة عالميا عن الممرضات انهن يخترن المهنة لاصطياد و التعلّق بالاثرياء او السياسيين المرموقين في المجتمع.

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