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القبض على 5 مواطنين لتواطئهم في التخطيط لسرقة سيارة نقل أموال بعسير

Time منذ 19 دقيقة
Views 1394
القبض على 5 مواطنين لتواطئهم في التخطيط لسرقة سيارة نقل أموال بعسير

أبها (صدى):
صرح المتحدث الاعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش، أن الجهات الأمنية المختصة تمكنت - بفضل الله - من القبض على (5) مواطنين من موظفي إحدى الشركات الأمنية بعد ثبوت تواطؤهم في التخطيط لسرقة مبلغ مليون ريال من سيارة نقل أموال، وقيام أحدهم، مواطن بالعقد الرابع من العمر سبق له العمل بالشركة، بتنفيذ الجريمة أثناء تغذية جهاز صرف آلي بالنقود في المنطقة.

وأوضح المتحدث الدباش أن اجراءات البحث والاستدلال التي تم تنفيذها فور مباشرة البلاغ، الذي تلقاه مركز شرطة الجنوبية بخميس مشيط عند الساعة 4:50 مساءً من يوم الأربعاء 22 / 5 / 1442 هـ ، أسفرت بتوفيق الله عن تحديد هوية المتهمين بالجريمة ومتابعة منفذها بالتنسيق مع شرطة منطقة مكة المكرمة ( شرطة محافظة جدة ) والقبض عليه من الدوريات الأمنية بمحافظة جدة وضبط كامل المبلغ المسروق بحوزته وذلك في وقت وجيز، وقد تم ايقاف جميع المتهمين واستكمال الاجراءات الأولية النظامية وإحالتهم لفرع النيابة العامة.

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أحدث التعليقات

ابو فهد
بكره يجووونك يتبكبكون أجمعو له يبون يقصووونه هذا لي شجع السفهاء والمراهقين على فعل الجريمه يجب سن قوانين صارمه اشهار السلاح أو حمله بكل المناسبات
نوخذة بن لحدان
شايفهم بحارة ولا تقصد امواج النفوذذذذذذذذذ ههههههههه ،،،
الزعيم العالمي
إذا كان ماكتب صحيح يجب يعاقب اشد عقوبه حتى يكون عبره الغير من المستهترين
الزعيم العالمي
إذا كان ماكتب صحيح يجب يعاقب اشد عقوبه حتى يكون عبره الغير من المستهترين
زعيم اااسيا
بتوفيق للهلال وباذن الله تهيج امواجه الزعيم تلطم كل متطفل صغير المقام

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