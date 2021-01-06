عناصر الشرطة الأمريكية يشهرون أسلحتهم داخل مجلس النواب 

واشنطن (صدى):
أشهرت عناصر الشرطة الأمريكية، أسلحتهم داخل مجلس النواب لحماية المشرعين، وجاء ذلك بعد اقتحام أنصار ترامب مبني الكونجرس.
ومن جانبه، قال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ:" الاحتجاجات لا تمت لأمريكا بصلة ويجب أن تتوقف ".
وكان متظاهرون من أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يقتحمون مبنى الكونجرس، ويأتي ذلك في الوقت الذي يجتمع فيه الكونجرس لفرز الأصوات الانتخابية من كل ولاية أمريكية وتأكيدها.
ومن جهته، أوضح نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس للكونجرس، أنه لا يتمتع بـ " سلطة أحادية " لرفض أصوات المجمع الانتخابي، رافضا جهود الرئيس دونالد ترامب لإلغاء هزيمته في انتخابات نوفمبر.