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عناصر الشرطة الأمريكية يشهرون أسلحتهم داخل مجلس النواب 

Time منذ 30 دقيقة
Views 1457
عناصر الشرطة الأمريكية يشهرون أسلحتهم داخل مجلس النواب 

واشنطن (صدى):
أشهرت عناصر الشرطة الأمريكية، أسلحتهم داخل مجلس النواب لحماية المشرعين، وجاء ذلك بعد اقتحام أنصار ترامب مبني الكونجرس.

ومن جانبه، قال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ:" الاحتجاجات لا تمت لأمريكا بصلة ويجب أن تتوقف ".

وكان متظاهرون من أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يقتحمون مبنى الكونجرس، ويأتي ذلك في الوقت الذي يجتمع فيه الكونجرس لفرز الأصوات الانتخابية من كل ولاية أمريكية وتأكيدها.

ومن جهته، أوضح نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس للكونجرس، أنه لا يتمتع بـ " سلطة أحادية " لرفض أصوات المجمع الانتخابي، رافضا جهود الرئيس دونالد ترامب لإلغاء هزيمته في انتخابات نوفمبر.

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أحدث التعليقات

ابو فهد
بكره يجووونك يتبكبكون أجمعو له يبون يقصووونه هذا لي شجع السفهاء والمراهقين على فعل الجريمه يجب سن قوانين صارمه اشهار السلاح أو حمله بكل المناسبات
نوخذة بن لحدان
شايفهم بحارة ولا تقصد امواج النفوذذذذذذذذذ ههههههههه ،،،
الزعيم العالمي
إذا كان ماكتب صحيح يجب يعاقب اشد عقوبه حتى يكون عبره الغير من المستهترين
الزعيم العالمي
إذا كان ماكتب صحيح يجب يعاقب اشد عقوبه حتى يكون عبره الغير من المستهترين
زعيم اااسيا
بتوفيق للهلال وباذن الله تهيج امواجه الزعيم تلطم كل متطفل صغير المقام

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