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"الحصيني" يتوقع موعد ذروة الحالة الممطرة الثامنة ويصدم الجميع: "التغيير وارد" 

Time منذ ساعة
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"الحصيني" يتوقع موعد ذروة الحالة الممطرة الثامنة ويصدم الجميع: "التغيير وارد" 

علي القحطاني (صدى):
توقّع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن تكون ذروة الحالة الممطرة الثامنة لموسم الأمطار للعام1442هـ، يومي الخميس1442/5/23هـ، والجمعة 1442/5/24هـ، متوقعا أيضا هطول أمطار متفاوتة منخفيفة لشبه غزيرة وغزيرة في بعض الجهات مع فرصة سيول على أجزاء من مناطق مكة والرياض والقصيم وحائل والباحة وعسير وجازان.

وأضاف " الحصيني ":" قوة الحالة بين مناطق مكة والباحة وعسير وجازان وبين مناطق حائل والرياض والقصيم "، لافتا:" يغلب على أمطار الرياض والقصيم وحائل الديم مع سحب رعدية مع أجواء باردة وتقارب في الحرارة بين الصغرى والعظمى مما يعني أجواء باردة ليلاً ونهاراً،  ويغلب على أمطار الغربيةوالجنوبية السحب الرعدية ".

وأشار " الحصيني "، خلال توقعاته:" ‏ تمتد الأمطار وهي خفيفة على أجزاء محددة من المدينةوالجوف، والشمالية وتبوك، ويعقبها موجة برد متوسطة القوة خاصة على الشمالية والوسطى والشرقية خاصة شمالها وشمال الغربية "، مضيفا:" التغيير وارد لأنها توقعات ".

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أحدث التعليقات

ابو فهد
بكره يجووونك يتبكبكون أجمعو له يبون يقصووونه هذا لي شجع السفهاء والمراهقين على فعل الجريمه يجب سن قوانين صارمه اشهار السلاح أو حمله بكل المناسبات
نوخذة بن لحدان
شايفهم بحارة ولا تقصد امواج النفوذذذذذذذذذ ههههههههه ،،،
الزعيم العالمي
إذا كان ماكتب صحيح يجب يعاقب اشد عقوبه حتى يكون عبره الغير من المستهترين
الزعيم العالمي
إذا كان ماكتب صحيح يجب يعاقب اشد عقوبه حتى يكون عبره الغير من المستهترين
زعيم اااسيا
بتوفيق للهلال وباذن الله تهيج امواجه الزعيم تلطم كل متطفل صغير المقام

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