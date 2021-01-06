عرض مغري من الاتحاد لخطف البرازيلي كلاودينيو

طلال الغامدي (صدى):
قدم نادي الاتحاد، عرضا مغريا لنادي " رد بول براغانتينو " لخطف البرازيلي كلاودينيو مقابل عشرة ملايين يورو، لكن النادي يأمل في بيع مهاجمه، البالغ عمره 23 عاما، إلى رازن بال شبورت لايبزيغ الألماني المنافس في دوري أبطال أوروبا.
ورفض النادي البرازيلي عرض الاتحاد الذي قدم 10 ملايين يورو؛ لشراء المهاجم الذي يخطط للعب في أوروبا.
ويأمل براغانتينو في الحصول على 12 مليون يورو (10.8 مليون جنيه إسترليني/ 15 مليون دولار) من لايبزيغ، الذي يدربه يوليان ناغليزمان الذي يعد من أشد المعجبين بالمهاجم البرازيلي.
وانتقل كلاودينيو إلى براغانتينو في 2018، عندما كان لا يزال يُعرف باسمه القديم رد بول برازيل، وفي عام 2020 خاض كلاودينيو 39 مباراة سجل خلالها 12 هدفًا.