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عرض مغري من الاتحاد لخطف البرازيلي كلاودينيو

Time منذ ساعة
Views 1954
عرض مغري من الاتحاد لخطف البرازيلي كلاودينيو

طلال الغامدي (صدى):
قدم نادي الاتحاد، عرضا مغريا لنادي " رد بول براغانتينو " لخطف البرازيلي كلاودينيو مقابل عشرة ملايين يورو، لكن النادي يأمل في بيع مهاجمه، البالغ عمره 23 عاما، إلى رازن بال شبورت لايبزيغ الألماني المنافس في دوري أبطال أوروبا.

ورفض النادي البرازيلي عرض الاتحاد الذي قدم 10 ملايين يورو؛ لشراء المهاجم الذي يخطط للعب في أوروبا.

ويأمل براغانتينو في الحصول على 12 مليون يورو (10.8 مليون جنيه إسترليني/ 15 مليون دولار) من لايبزيغ، الذي يدربه يوليان ناغليزمان الذي يعد من أشد المعجبين بالمهاجم البرازيلي.

وانتقل كلاودينيو إلى براغانتينو في 2018، عندما كان لا يزال يُعرف باسمه القديم رد بول برازيل، وفي عام 2020 خاض كلاودينيو 39 مباراة سجل خلالها 12 هدفًا.

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أحدث التعليقات

ابو فهد
بكره يجووونك يتبكبكون أجمعو له يبون يقصووونه هذا لي شجع السفهاء والمراهقين على فعل الجريمه يجب سن قوانين صارمه اشهار السلاح أو حمله بكل المناسبات
نوخذة بن لحدان
شايفهم بحارة ولا تقصد امواج النفوذذذذذذذذذ ههههههههه ،،،
الزعيم العالمي
إذا كان ماكتب صحيح يجب يعاقب اشد عقوبه حتى يكون عبره الغير من المستهترين
الزعيم العالمي
إذا كان ماكتب صحيح يجب يعاقب اشد عقوبه حتى يكون عبره الغير من المستهترين
زعيم اااسيا
بتوفيق للهلال وباذن الله تهيج امواجه الزعيم تلطم كل متطفل صغير المقام

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