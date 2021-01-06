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"الجوازات" تفاجئ المقيمين بـ "بشرى سارة" حول الهوية 

Time منذ ساعة
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"الجوازات" تفاجئ المقيمين بـ "بشرى سارة" حول الهوية 

الرياض (صدى):
أعلنت المديرية العامة للجوازات، عن إطلاق النسخة الرقمية من هوية مقيم وأصبحت متاحة على تطبيق وزارة الداخلية الإلكتروني " أبشر أفراد "  تحت مسمى " هوية مقيم الرقمية "، بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني.

ومن جانبه، أبان المتحدث الرسمي للمديرية النقيب ناصر بن مسلط العتيبي أن هوية مقيم الرقمية ستسهل عملية التحقق من هوية حامليها من المقيمين في حال عدم حملهم أصل الهوية من خلال تمكين المستفيد من استعراض بيانات الهوية بصورة إلكترونية عبر تطبيق " أبشر أفراد " من خلال رمز الاستجابة السريعة المتغير QR Code، مع إمكانية تنزيل نسخة منها على جهاز الهاتف الذكي للاستفادة منها دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت.

ولفت إلى أن هوية مقيم الرقمية ستكون نقطة تحول في تطوير عملية التحول الرقمي والتعاملات الإلكترونية للأفراد مع القطاعات ذات العلاقة في منصة وزارة الداخلية الإلكترونية " أبشر أفراد ".

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أحدث التعليقات

ابو فهد
بكره يجووونك يتبكبكون أجمعو له يبون يقصووونه هذا لي شجع السفهاء والمراهقين على فعل الجريمه يجب سن قوانين صارمه اشهار السلاح أو حمله بكل المناسبات
نوخذة بن لحدان
شايفهم بحارة ولا تقصد امواج النفوذذذذذذذذذ ههههههههه ،،،
الزعيم العالمي
إذا كان ماكتب صحيح يجب يعاقب اشد عقوبه حتى يكون عبره الغير من المستهترين
الزعيم العالمي
إذا كان ماكتب صحيح يجب يعاقب اشد عقوبه حتى يكون عبره الغير من المستهترين
زعيم اااسيا
بتوفيق للهلال وباذن الله تهيج امواجه الزعيم تلطم كل متطفل صغير المقام

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