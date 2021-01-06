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ترامب لأنصاره: "سيكون لديكم رئيس غير شرعي انتخبه عدد من الأغبياء" 

Time منذ ساعة
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ترامب لأنصاره: "سيكون لديكم رئيس غير شرعي انتخبه عدد من الأغبياء" 

واشنطن (صدى):
قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترمب:" سيكون لديكم رئيس غير شرعي انتخبه عدد من الأغبياء ".

ودعا " ترامب " أنصاره، إلى عدم الاستماع لوسائل الإعلام المزيفة، لافتا:" هذا حدث لم يسبق أن وقع ونريد أن يحظى بتغطية إعلامية نزيهة، وتم تزوير الانتخابات كما لم يحصل سابقا ".

وشدد " ترامب ":" لن نتنازل ولن نتخلى ولن نعترف بالهزيمة "، مبينا:" فزنا بالانتخابات فوزا كبيرا والنتائج لم تكن متقاربة، وحصلت على 75 مليون صوت انتخابي ومع ذلك يقولون إنني لم أفز ".

وتابع:" لن نسمح بإسكات أصواتكم ولن نقبل بذلك، وأرجو من الحرس الرئاسي السماح للمتجمعين هنا بالاقتراب من المنصة "، مضيفا:" آمل أن يقوم مايك بنس بالعمل الصحيح لأنه لو فعل ذلك سنفوز بالانتخابات، على بنس حماية دستورنا وكل ما عليه القيام به أن يطلب من الولايات إعادة النظر في التصديق على الانتخابات ".

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
ربنا يشفي جميع المرضي
abdul
نهاية ترامب وانصاره .
زاير
كلا الاغبياء هم الذين اعادوا انتخابك ايها الدكتاتور.
عادل عبدالحي حمزة
عفواً
مطر الاسود
ان ما تقوله وتدعيه هو طعن بكل مايمت للقانون والنظام بصله وهو نفس النظام الذي جاء بامثالك الى سدة الحكم بالمقام الاول , واذا كانت الديموقراطية ستاتي بمن هم على شاكلتك فلتذهب الديموقراطية الى الجحيم والديكتاتورية لا غبار عليها

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