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موظفو الجمارك والجوازات يتواجدون في منفذ سلوى الحدودي مع قطر

Time منذ 8 دقائق
Views 1185
موظفو الجمارك والجوازات يتواجدون في منفذ سلوى الحدودي مع قطر

الرياض (صدى):
تواجد موظفو الهيئة العامة للجمارك و المديرية العامة للجوازات في منفذ سلوى الحدودي مع قطر.

واظهرت صورة متداولة لوحة ترحيبية في منفذ سلوى الحدودي، تضمنت " حياكم الله نورت المملكة"، كإشارة لقرب تشغيل المنفذ، وفقًا لقناة " العربية ".

كانت المملكة وافقت على فتح الأجواء والحدود مع قطر، وجاء ذلك بعد تصريح وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد ناصر الصباح، بشأن الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين المملكة وقطر.

 

‏ويذكر أن وزير الخارجية الكويتي، أكد على فتح الأجواء والحدود بين المملكة وقطر، موضحا أنه تم الاتفاق على معالجة كافة المواضيع ذات الصلة.

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أحدث التعليقات

زائر
يبي الوظيفه اكثر من العمل
زائر
يبي الوظيفه اكثر من العمل
ابو حمد
من كان لديه معلومه يزودنا بها
ع. س. ع
خيخة هذا حسين وهذي خلاقينة
ابونايف
الترنج ينافس الفقع ههههههه

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