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الفرنسي ‎جنيسيو يتلقى عرضا من أحد أندية المملكة

Time منذ ساعة
Views 1776
الفرنسي ‎جنيسيو يتلقى عرضا من أحد أندية المملكة

طلال الغامدي (صدى):
تلقى المدرب الفرنسي برونو ‎جنيسيو، عرضًا من نادي سعودي للعمل حتى نهاية الموسم الحالي.

وكان نادي بكين غوان الصيني، أعلن عن تعيين المدرب الفرنسي برونو جينيسيو مديرا فنيا للفريق خلفا للألماني روجر شميت الذي جرى فسخ العقد معه في وقت سابق.

ووقع جينيسيو، المدير الفني السابق لليون الفرنسي عقدا مع بكين غوان لمدة موسم واحد.

وجدير بالذكر أن بكين غوان أكد في وقت سابق فسخ العقد بين النادي والمدرب الألماني روجر شميت. ولم يكشف المتحدث عما إذا كان فسخ العقد بقرار من النادي أو من المدرب الألماني، موضحا أن النادي وجد مدربا جديدا لقيادة الفريق على أن تكشف التفاصيل في وقت لاحق وهو ما اتضح بإعلان التعاقد مع الفرنسي جينيسيو.

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
ربنا يشفي جميع المرضي
abdul
نهاية ترامب وانصاره .
زاير
كلا الاغبياء هم الذين اعادوا انتخابك ايها الدكتاتور.
عادل عبدالحي حمزة
عفواً
مطر الاسود
ان ما تقوله وتدعيه هو طعن بكل مايمت للقانون والنظام بصله وهو نفس النظام الذي جاء بامثالك الى سدة الحكم بالمقام الاول , واذا كانت الديموقراطية ستاتي بمن هم على شاكلتك فلتذهب الديموقراطية الى الجحيم والديكتاتورية لا غبار عليها

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