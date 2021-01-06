الفرنسي ‎جنيسيو يتلقى عرضا من أحد أندية المملكة

طلال الغامدي (صدى):
تلقى المدرب الفرنسي برونو جنيسيو، عرضًا من نادي سعودي للعمل حتى نهاية الموسم الحالي.
وكان نادي بكين غوان الصيني، أعلن عن تعيين المدرب الفرنسي برونو جينيسيو مديرا فنيا للفريق خلفا للألماني روجر شميت الذي جرى فسخ العقد معه في وقت سابق.
ووقع جينيسيو، المدير الفني السابق لليون الفرنسي عقدا مع بكين غوان لمدة موسم واحد.
وجدير بالذكر أن بكين غوان أكد في وقت سابق فسخ العقد بين النادي والمدرب الألماني روجر شميت. ولم يكشف المتحدث عما إذا كان فسخ العقد بقرار من النادي أو من المدرب الألماني، موضحا أن النادي وجد مدربا جديدا لقيادة الفريق على أن تكشف التفاصيل في وقت لاحق وهو ما اتضح بإعلان التعاقد مع الفرنسي جينيسيو.