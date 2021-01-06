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تفاصيل تعاقد ريال مدريد مع الدولي النرويجي "هالاند"

Time منذ 13 دقيقة
Views 1309
تفاصيل تعاقد ريال مدريد مع الدولي النرويجي "هالاند"

وكالات (صدى):
كشفت تقارير إسبانية، عن تفاصيل تعاقد نادي ريال مدريد الإسباني مع الدولي النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت التقارير، أن ريال مدريد في حالة التعاقد مع هالاند، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، مطالب بدفع 152 مليون يورو.

وأضافت أن هالاند يدخل أولويات الفريق الأبيض، والريال لديه رغبة في التعاقد مع النرويجي، لأنه من أفضل المهاجمين في العالم، كبديل للمهاجم كريم بنزيما.

وتابعت أن اللاعب أخبر وكيله خلال الفترة الأخيرة بالانضمام لريال مدريد، ورفض الانتقال لبرشلونة.

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أحدث التعليقات

زائر
يبي الوظيفه اكثر من العمل
زائر
يبي الوظيفه اكثر من العمل
ابو حمد
من كان لديه معلومه يزودنا بها
ع. س. ع
خيخة هذا حسين وهذي خلاقينة
ابونايف
الترنج ينافس الفقع ههههههه

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