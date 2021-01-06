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فهد الروقي يُشعل الجدل بتعليق ساخر على إقالة مترجم الأهلي بعد الحادث الأليم 

Time منذ 29 دقيقة
Views 1858
فهد الروقي يُشعل الجدل بتعليق ساخر على إقالة مترجم الأهلي بعد الحادث الأليم 

نواف السالم (صدى):
علق الناقد والإعلامي الرياضي فهد الروقي، على إقالة الأهلي لمترجمه مشاري الغامدي، بعد تعرضه لحادث مروع.

وقال " الروقي ":" ثم يطلبون من الله " التوفيق "، مما أثار جدلا واسعا بتعليقه الساخر على إقالة " الغامدي " وهو على السرير الأبيض دون مراعاة لظروفه الصحية.

وكان مشاري الغامدي مترجم فريق الأهلي، قال إن إدارة النادي لم تتواصل معه بشأن تخفيض راتبه، ولم تتصل للاطمئنان على صحته بعد تعرضه لحادث مروري، مبينا أنه تفاجأ بإنهاء عقده مع الفريق.

وأوضح " الغامدي " :" الإدارة الأهلاوية لم تتواصل معي لا للاطمئنان على صحتي، ولا ومن أجل تخفيض راتبي،  فقط وصلني خطاب إنهاء عقد دون ذكر السبب ".

وجدير بالذكر أن مترجم الأهلي، تعرض لحادث مروري قبل المواجهة التي خسرها الفريق الغربي 3-0 أمام التعاون، ضمن مباريات الجولة 11 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

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أحدث التعليقات

زائر
يبي الوظيفه اكثر من العمل
زائر
يبي الوظيفه اكثر من العمل
ابو حمد
من كان لديه معلومه يزودنا بها
ع. س. ع
خيخة هذا حسين وهذي خلاقينة
ابونايف
الترنج ينافس الفقع ههههههه

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