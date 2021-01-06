الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
الصفحة الشعبية
قلم حر
مقالات
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
الأعداد السابقة للصحيفة
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
الصفحة الشعبية
قلم حر
مقالات
الرئيسية
الأخبار
فيديو نادر للملك فيصل خلال زيارته إلى مصر عام 1971
منذ 57 دقيقة
1586
نايف السالم (صدى):
أظهر مقطع فيديو نادر، الملك فيصل بن عبدالعزيز، رحمه الله، خلال زيارته إلى مصر عام ١٣٩١هـ ١٩٧١م.
وكان في استقبال، الملك فيصل، في المطار، الرئيس أنور السادات رحمه الله، حيث استقباله بحفاوة وترحيب.
واتساب
فيسبوك
تويتر
أحدث التعليقات
زائر
يبي الوظيفه اكثر من العمل
زائر
يبي الوظيفه اكثر من العمل
ابو حمد
من كان لديه معلومه يزودنا بها
ع. س. ع
خيخة هذا حسين وهذي خلاقينة
ابونايف
الترنج ينافس الفقع ههههههه
أخر الأخبار
الفرنسي جنيسيو يتلقى عرضا من أحد أندية المملكة
منذ دقيقة
1052
موظفو الجمارك والجوازات يتواجدون في منفذ سلوى الحدودي مع قطر
منذ 7 دقائق
1181
تفاصيل تعاقد ريال مدريد مع الدولي النرويجي "هالاند"
منذ 13 دقيقة
1306
شاهد.. سبب صادم وراء اشتباك أنصار ترامب مع الشرطة
منذ 19 دقيقة
1375
فهد الروقي يُشعل الجدل بتعليق ساخر على إقالة مترجم الأهلي بعد الحادث الأليم
منذ 29 دقيقة
1856
إحالة المماطلين في سداد رسوم الأراضي البيضاء إلى محكمة التنفيذ
منذ 45 دقيقة
1865
ما صدقت خبر بالسيارة الجديدة
منذ 55 دقيقة
465
مواطن يوثق عراك بين الإبل
منذ 55 دقيقة
649
انتبه من العين
منذ 56 دقيقة
374
فيديو نادر للملك فيصل خلال زيارته إلى مصر عام 1971
منذ 57 دقيقة
1586
x