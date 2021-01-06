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شاهد.. الحكم الشرعي للتبرع بالأعضاء وشروطه 

Time منذ ساعة
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شاهد.. الحكم الشرعي للتبرع بالأعضاء وشروطه 

عادل الحربي (صدى):
أوضح الباحث الشرعي أحمد الغامدي، الحكم الشرعي للتبرع بالأعضاء، ويأتي ذلك بعد تساؤلات عديدة عن حكمها.

وقال " الغامدي " خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج " سيدتي ":" التبرع بالأعضاء مسألة خلافية لكن الذي وصل إليه أكثر المتأخرون هو مشروعية التبرع بالأعضاء سواء للأحياء أو لمن كان توفي وفاة دماغية حال قرر الأطباء بأنه لا يمكن العودة للحياة التي ينتفع بها من أعضائه ".

وأشار " الغامدي " إلى عدد من الشروط بعد جواز التبرع بالأعضاء وتشمل أن يكون ليس فيها ابتزاز أو امتهان للإنسان بأن يباع ويشترى بعض أعضائه وإنما تكون داخلة في باب الإحسان والتبرع المجاني، وأن يكون المتبرع غير متضرر بتبرعه.

وأوضح أن التبرع بالأعضاء مسألة معاصرة لأن الطب في الوقت الراهن تطور وأصبح نقل وزراعة الأعضاء من الصيحات الطبية العصرية التي أحدثت الكثير من التغيير النوعي في حياة الكثيرين.

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أحدث التعليقات

زائر
يبي الوظيفه اكثر من العمل
زائر
يبي الوظيفه اكثر من العمل
ابو حمد
من كان لديه معلومه يزودنا بها
ع. س. ع
خيخة هذا حسين وهذي خلاقينة
ابونايف
الترنج ينافس الفقع ههههههه

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