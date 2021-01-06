الرعب يُخيم على مواطنين جراء حادث تصادم راح ضحيته أسرة كاملة في العارضة 

نايف السالم (صدى):
وقع حادث تصادم مروع على الطريق الرابط بين محافظة العارضة والخوبة، مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص بينهم مواطن وزوجته وابنتهما.
وخيمت حالة من الرعب بين السكان بسبب السرعات الجنونية التي يشهدها الطريق الرابط بين محافظة العارضة والخوبة، خاصة وأنه مسار واحد.
ويشهد الطريق نفس السيناريو لتكرار الحوادث، حيث أن أغلبها بسبب دخول مركبات من طرق فرعية، يقابلها سرعات جنونية على الطريق الرئيسي.
ومن جانبهم، طالب مواطنون بحلول جذرية، خاصة أن الطريق حيوي، منها زرع مطبات عند التقاطعات، وأيضًا نشر كاميرات الرصد الآلي " ساهر " بشكل أكبر، مع تنفيذ حملات لوقف متجاوزي السرعات.