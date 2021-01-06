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الرعب يُخيم على مواطنين جراء حادث تصادم راح ضحيته أسرة كاملة في العارضة 

Time منذ 8 دقائق
Views 1298
الرعب يُخيم على مواطنين جراء حادث تصادم راح ضحيته أسرة كاملة في العارضة 

نايف السالم (صدى):
 وقع حادث تصادم مروع على الطريق الرابط بين محافظة العارضة والخوبة، مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص بينهم مواطن وزوجته وابنتهما.

وخيمت حالة من الرعب بين السكان بسبب السرعات الجنونية التي يشهدها الطريق الرابط بين محافظة العارضة والخوبة، خاصة وأنه مسار واحد.

ويشهد الطريق نفس السيناريو لتكرار الحوادث، حيث أن أغلبها بسبب دخول مركبات من طرق فرعية، يقابلها سرعات جنونية على الطريق الرئيسي.

ومن جانبهم، طالب مواطنون بحلول جذرية، خاصة أن الطريق حيوي، منها زرع مطبات عند التقاطعات، وأيضًا نشر كاميرات الرصد الآلي " ساهر " بشكل أكبر، مع تنفيذ حملات لوقف متجاوزي السرعات.

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أحدث التعليقات

ابو عيد
الله المستعان
مطر الاسود
الذكاء برىء منكم ومن عداداتكم , انتم اسوء جهة ادارية على الاطلاق وخدماتكم مزرية, فاتورة المياه تأتينا بعد تأخير وصل لسنتين كاملتين وللمرة الثانية على التوالي والمشكلة ان الفاتورة تخص عمارة مكونة من اربعة ادوار وفيها 17 شقة وجميعها شقق تمليك وهناك عداد مياه واحد وكان الحل الوحيد ان يتم تقسيم الفاتورة على جميع الشقق بالتساوي الا ان الملاك والمستأجرين يرفضون دفع نصيبهم من الفاتورة بحجة ان الاستهلاك يختلف من شقة الى اخرى وليس من العدل والانصاف ان يدفع الجميع فواتير متساوية ولهم كل الحق في ذلك ولو ان شركة المياه تؤدي عملها كما يجب ويتم اصدار الفاتورة شهريا لكان من الممكن ان يتم دفع الفاتورة من ميزانية العمارة , من لديه حل لهذه المشكلة او اقتراح فليتفضل بعرضه مشكورا الى ان يحس مسئولي شركة المياه على دمهم ويؤدو عملهم كما يجب ويصدرو فاتورة المياه في وقتها وليس كل سنتين
مطر الاسود
انتم اسوء جهة ادارية على الاطلاق وخدماتكم مزرية, فاتورة المياه تأتينا بعد تأخير وصل لسنتين كاملتين وللمرة الثانية على التوالي والمشكلة ان الفاتورة تخص عمارة مكونة من اربعة ادوار وفيها 17 شقة وجميعها شقق تمليك وهناك عداد مياه واحد وكان الحل الوحيد ان يتم تقسيم الفاتورة على جميع الشقق بالتساوي الا ان الملاك والمستأجرين يرفضون دفع نصيبهم من الفاتورة بحجة ان الاستهلاك يختلف من شقة الى اخرى وليس من العدل والانصاف ان يدفع الجميع فواتير متساوية ولهم كل الحق في ذلك ولو ان شركة المياه تؤدي عملها كما يجب ويتم اصدار الفاتورة شهريا لكان من الممكن ان يتم دفع الفاتورة من ميزانية العمارة , من لديه حل لهذه المشكلة او اقتراح فليتفضل بعرضه مشكورا الى ان يحس مسئولي شركة المياه على دمهم ويؤدو عملهم كما يجب ويصدرو فاتورة المياه في وقتها وليس كل سنتين
عادل عبدالحي حمزة
صرف آلي صراف ألي
سامي الحربي
بس كف 😡

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