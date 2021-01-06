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الغامدي يفتح النار على الأهلي ويؤكد: "أقالوني وأنا على السرير الأبيض"

Time منذ 29 دقيقة
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الغامدي يفتح النار على الأهلي ويؤكد: "أقالوني وأنا على السرير الأبيض"

طلال الغامدي (صدى):
قال مشاري الغامدي مترجم فريق الأهلي، إن إدارة النادي لم تتواصل معه بشأن تخفيض راتبه، ولم تتصل للاطمئنان على صحته بعد تعرضه لحادث مروري، مبينا أنه تفاجأ بإنهاء عقده مع الفريق.

وأوضح "  الغامدي ":" الإدارة الأهلاوية لم تتواصل معي لا للاطمئنان على صحتي، ولا ومن أجل تخفيض راتبي،  فقط وصلني خطاب إنهاء عقد دون ذكر السبب ".

وكان مترجم الأهلي، تعرض لحادث مروري قبل المواجهة التي خسرها الفريق الغربي 3-0 أمام التعاون، ضمن مباريات الجولة 11 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهد النادي الأهلي، عاصفة من الإقالات بعد الخسارة الثقيلة من التعاون، والتفريط في انتزاع صدارة الترتيب من الهلال، إذ أقالت الإدارة مازن بهكلي مساعد الصربي فلادان ميليوفيتش مدرب الفريق، واستغنت عن خدمات محمد الحارثي المشرف العام على الفئات السنية في النادي، إضافة إلى التونسي سليم الأبرق مدرب اللياقة.

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أحدث التعليقات

ابو عيد
الله المستعان
مطر الاسود
الذكاء برىء منكم ومن عداداتكم , انتم اسوء جهة ادارية على الاطلاق وخدماتكم مزرية, فاتورة المياه تأتينا بعد تأخير وصل لسنتين كاملتين وللمرة الثانية على التوالي والمشكلة ان الفاتورة تخص عمارة مكونة من اربعة ادوار وفيها 17 شقة وجميعها شقق تمليك وهناك عداد مياه واحد وكان الحل الوحيد ان يتم تقسيم الفاتورة على جميع الشقق بالتساوي الا ان الملاك والمستأجرين يرفضون دفع نصيبهم من الفاتورة بحجة ان الاستهلاك يختلف من شقة الى اخرى وليس من العدل والانصاف ان يدفع الجميع فواتير متساوية ولهم كل الحق في ذلك ولو ان شركة المياه تؤدي عملها كما يجب ويتم اصدار الفاتورة شهريا لكان من الممكن ان يتم دفع الفاتورة من ميزانية العمارة , من لديه حل لهذه المشكلة او اقتراح فليتفضل بعرضه مشكورا الى ان يحس مسئولي شركة المياه على دمهم ويؤدو عملهم كما يجب ويصدرو فاتورة المياه في وقتها وليس كل سنتين
مطر الاسود
انتم اسوء جهة ادارية على الاطلاق وخدماتكم مزرية, فاتورة المياه تأتينا بعد تأخير وصل لسنتين كاملتين وللمرة الثانية على التوالي والمشكلة ان الفاتورة تخص عمارة مكونة من اربعة ادوار وفيها 17 شقة وجميعها شقق تمليك وهناك عداد مياه واحد وكان الحل الوحيد ان يتم تقسيم الفاتورة على جميع الشقق بالتساوي الا ان الملاك والمستأجرين يرفضون دفع نصيبهم من الفاتورة بحجة ان الاستهلاك يختلف من شقة الى اخرى وليس من العدل والانصاف ان يدفع الجميع فواتير متساوية ولهم كل الحق في ذلك ولو ان شركة المياه تؤدي عملها كما يجب ويتم اصدار الفاتورة شهريا لكان من الممكن ان يتم دفع الفاتورة من ميزانية العمارة , من لديه حل لهذه المشكلة او اقتراح فليتفضل بعرضه مشكورا الى ان يحس مسئولي شركة المياه على دمهم ويؤدو عملهم كما يجب ويصدرو فاتورة المياه في وقتها وليس كل سنتين
عادل عبدالحي حمزة
صرف آلي صراف ألي
سامي الحربي
بس كف 😡

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