بالفيديو.. مختص: أعضاء يمكن للإنسان التبرع بها في حياته

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أوضح رئيس الجمعية العالمية للتبرع بالأعضاء، الدكتور "فيصل شاهين"، أكثر الأعضاء التي يمكن أن يتبرع بها الإنسان.
وقال "شاهين " خلال حديثه لبرنامج " سيدتي " : يمكن التبرع بالقلب، الرئتين، الكبد، القرنيات، الأمعاء الدقيقة، والبنكرياس".
وأضاف: لدينا متبرعين من الأحياء حيث يستطيع الإنسان التبرع بكيلته أو جزء من الكبد، وجزء من الرئة للأطفال الصغار، مؤكدًا أن بعد الوفاة يمكن التبرع بكل شئ ماعدا القلب والرئتين.
وأشار إلى أنه يفضل عدم معرفة الشخص الذي تم التبرع له من قبل المتبرع، موضحًا أن نسبة زراعات الأعضاء لا تمثل 10% من المرضى المحتاجين لزراعة أعضاء.