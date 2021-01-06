شاهد.. حادث مروع لسيارة تطير في الهواء 20 مترًا برالي داكار 

نايف السالم (صدى):
رصد مقطع فيديو حادث مروع لسيارة تطير في الهواء 20 مترًا برالي داكار وتنقلب على رأسها حتى تحطمت تماما.
وتبين أن المركبة التي تحطمت يملكها السائق الهولندي موريك فان دين هوفيل، خلال مشاركته في المرحلة الثالثة من فعاليات سباق رالي " داكار – 2021 " المقامة في المملكة.
ومن جانبه، أوضح قائد المركبة المتحطمة:" لحسن الحظ، لم يصب أحد منا نحن الثلاثة بأذى، لكن داكار انتهى بالنسبة لنا، الشاحنة تحطمت تماما. في بداية المرحلة، رأينا مارتن فان دن برينك أمامنا وتبعناه ".
ولفت قائد المركبة:" اخترقنا الكثبان الرملية وانحرفنا كثيرا نحو الجهة اليمنى لتطير الشاحنة بنا نحو 20 مترا، وانقلبت رأسا على عقب، ومن ثم اصطدمت سيارة جيب أخرى بنا ".
وكانت منافسات النسخة 43 لسباقات " رالي داكار "، قد انطلقت يوم الأحد الماضي، في المملكة التي تستضيف المسابقة للعام الثاني على التوالي، وتستمر حتى 15 يناير الجاري.