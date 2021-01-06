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شاهد.. حادث مروع لسيارة تطير في الهواء 20 مترًا برالي داكار 

Time منذ 8 دقائق
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شاهد.. حادث مروع لسيارة تطير في الهواء 20 مترًا برالي داكار 

نايف السالم (صدى):
رصد مقطع فيديو حادث مروع لسيارة تطير في الهواء 20 مترًا برالي داكار وتنقلب على رأسها حتى تحطمت تماما.

وتبين أن المركبة التي تحطمت يملكها السائق الهولندي موريك فان دين هوفيل، خلال مشاركته في المرحلة الثالثة من فعاليات سباق رالي " داكار – 2021 " المقامة في المملكة.

ومن جانبه، أوضح  قائد المركبة المتحطمة:" لحسن الحظ، لم يصب أحد منا نحن الثلاثة بأذى، لكن داكار انتهى بالنسبة لنا، الشاحنة تحطمت تماما. في بداية المرحلة، رأينا مارتن فان دن برينك أمامنا وتبعناه ".

ولفت قائد المركبة:" اخترقنا الكثبان الرملية وانحرفنا كثيرا نحو الجهة اليمنى لتطير الشاحنة بنا نحو 20 مترا، وانقلبت رأسا على عقب، ومن ثم اصطدمت سيارة جيب أخرى بنا ".

وكانت منافسات النسخة 43 لسباقات " رالي داكار "، قد انطلقت يوم الأحد الماضي، في المملكة التي تستضيف المسابقة للعام الثاني على التوالي، وتستمر حتى 15 يناير الجاري.

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أحدث التعليقات

المدمر
بالنسبة لحمدلله مافيه لاعب يستمر في نادي افضل لاعبي العالم انتقلو إلى أندية أخرى فجدا عادي هذا مايسمى بالاحتراف سواء كان سعودي او اجنبي النادي يريدمصلحت نفسه واللاعب كذلك فهذا هو الاحتراف ياساده 👍🖐️
المدمر
يالطيف يا جماهير الزعيق والله صدق اللي سماكم بذا الاسم دائم يناهقون، الخبر يخصهم ولامايخصهم ملاقيف وحراميه حتى لقب العالمي سرقوه خلوكم مثل الاتحاد سمى نفسه المونديالي على الأقل هو من صنع لقبه وألوانه لاينادى بهذا الاسم، والمضحك في الأمر أنه نويدي الزعيق محد يناديه بهذا الاسم لأنه لا يليق الابالكبار🇺🇦 النصر العالمي🇺🇦💛💙☀️
دكتور رايق بن فايق
في حال تحول الصندوق العقاري إلى صندوق استثماري نتمنى وجود طرق بناء رخيصة السعر وذات مواصفات عالية هناك دول عواصف وزلازل ويسكنون منازل غير مكلفة ماديا وبربع سعر البناء لدينا باهظ الثمن الذي يبقى المواطن مديون 25 إلى 30 عام
دكتور رايق بن فايق
سلام عليكم عليكم سلام
Z
النظام الجديد للصندوق ٣٥٠ ألف ريال فقط

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