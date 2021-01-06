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"حقوق الإنسان": الامتناع عن النفقة المقررة شرعا من صور العنف الموجه للطفل

Time منذ 27 دقيقة
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"حقوق الإنسان": الامتناع عن النفقة المقررة شرعا من صور العنف الموجه للطفل

الرياض (صدى):
أوضحت هيئة حقوق الإنسان، أن الامتناع عن النفقة المقررة شرعاً يعتبر إحدى صور العنف الموجه للطفل.

وأشارت الهيئة إلى أن النفقة، هي المال الواجب على الشخص إنفاقه على من يستحقه شرعا، لافتة إلى أن صندوق النفقة هو صندوق ذو شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويرتبط بوزير العدل، ويهدف إلى ضمان صرف النفقة للمستفيدين دون تأخير.

ولفتت إلى أن الصندوق يتولى المهمات الآتية: صرف النفقة لمن صدر له حكم قضائي باستحقاقها ولم ينفذ لغير عذر الإعسار، صرف النفقة لمن صدر له أمر قضائي بها ولا تزال مطالبته بها منظورة أمام المحكمة.

وتشمل المهمات أيضا: صرف نفقة مؤقتة للمستفيد قبل صدور حكم بالنفقة، على أن يقوم الصندوق باستردادها من المبالغ المستحقة للمستفيد بموجب حكم النفقة، وإذا حكم برفض النفقة وجب عليه رد ما صرف له من الصندوق خلال شهرين من تاريخ اكتساب الحكم القطعية، مطالبة كل من تولى الصندوق عنه صرف النفقة الواجبة عليه بردّ ما صرف عنه، وذلك بأن يحل الصندوق محل المستفيد في المطالبة بتنفيذ الحكم القضائي.

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أحدث التعليقات

المدمر
بالنسبة لحمدلله مافيه لاعب يستمر في نادي افضل لاعبي العالم انتقلو إلى أندية أخرى فجدا عادي هذا مايسمى بالاحتراف سواء كان سعودي او اجنبي النادي يريدمصلحت نفسه واللاعب كذلك فهذا هو الاحتراف ياساده 👍🖐️
المدمر
يالطيف يا جماهير الزعيق والله صدق اللي سماكم بذا الاسم دائم يناهقون، الخبر يخصهم ولامايخصهم ملاقيف وحراميه حتى لقب العالمي سرقوه خلوكم مثل الاتحاد سمى نفسه المونديالي على الأقل هو من صنع لقبه وألوانه لاينادى بهذا الاسم، والمضحك في الأمر أنه نويدي الزعيق محد يناديه بهذا الاسم لأنه لا يليق الابالكبار🇺🇦 النصر العالمي🇺🇦💛💙☀️
دكتور رايق بن فايق
في حال تحول الصندوق العقاري إلى صندوق استثماري نتمنى وجود طرق بناء رخيصة السعر وذات مواصفات عالية هناك دول عواصف وزلازل ويسكنون منازل غير مكلفة ماديا وبربع سعر البناء لدينا باهظ الثمن الذي يبقى المواطن مديون 25 إلى 30 عام
دكتور رايق بن فايق
سلام عليكم عليكم سلام
Z
النظام الجديد للصندوق ٣٥٠ ألف ريال فقط

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