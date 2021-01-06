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القبض على 5 مواطنين تورطوا بارتكاب عدد من الجرائم بالرياض

Time منذ 45 دقيقة
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القبض على 5 مواطنين تورطوا بارتكاب عدد من الجرائم بالرياض

سعيد العجل (صدى):
الرياض 22 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 06 يناير 2021 م واس صَرّح المتحدث الاعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت -بفضل الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (5) مواطنين جميعهم في العقد الثالث من العمر، تورطوا بارتكاب عددٍ من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي ، تمثلت في سرقة المركبات وتفكيك أجزائها واستخدام لوحاتها في ارتكاب جرائم أخرى ، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم ، ضُبط بمنزل أحدهم ثلاث مركبات مسروقة اثنتين منها تم تفكيكها لأجزاء، وقد جرى إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات الأولية النظامية بحقهم و إحالتهم إلى النيابة العامة.

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أحدث التعليقات

المدمر
بالنسبة لحمدلله مافيه لاعب يستمر في نادي افضل لاعبي العالم انتقلو إلى أندية أخرى فجدا عادي هذا مايسمى بالاحتراف سواء كان سعودي او اجنبي النادي يريدمصلحت نفسه واللاعب كذلك فهذا هو الاحتراف ياساده 👍🖐️
المدمر
يالطيف يا جماهير الزعيق والله صدق اللي سماكم بذا الاسم دائم يناهقون، الخبر يخصهم ولامايخصهم ملاقيف وحراميه حتى لقب العالمي سرقوه خلوكم مثل الاتحاد سمى نفسه المونديالي على الأقل هو من صنع لقبه وألوانه لاينادى بهذا الاسم، والمضحك في الأمر أنه نويدي الزعيق محد يناديه بهذا الاسم لأنه لا يليق الابالكبار🇺🇦 النصر العالمي🇺🇦💛💙☀️
دكتور رايق بن فايق
في حال تحول الصندوق العقاري إلى صندوق استثماري نتمنى وجود طرق بناء رخيصة السعر وذات مواصفات عالية هناك دول عواصف وزلازل ويسكنون منازل غير مكلفة ماديا وبربع سعر البناء لدينا باهظ الثمن الذي يبقى المواطن مديون 25 إلى 30 عام
دكتور رايق بن فايق
سلام عليكم عليكم سلام
Z
النظام الجديد للصندوق ٣٥٠ ألف ريال فقط

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