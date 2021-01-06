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بالفيديو.. الزعاق يتفاعل مع مشكلة عائلية بسبب نخلة مواطن

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. الزعاق يتفاعل مع مشكلة عائلية بسبب نخلة مواطن

نايف السالم (صدى):
تفاعل الباحث الفلكي، الدكتور خالد الزعاق، اليوم الأربعاء، مع مشكلة عائلية لأحد المتابعين بسبب نخلة.

وقال المواطن في تسجيل صوتي: ” سلام يا أخ ، فيه مشكلة عائلية، النخلة مطلعة، وأمي تقول الشبط دخل، وأنا أقول ما راح من المربعانية إلا أسبوعين”.

وأضاف: ” أنا اسأل الزعاق ، أمي تقول النخل ما يطلع إلا بالشبط ، شف لنا الموضوع ، إما الزعاق ما عنده سالفة ، أو نخلتنا مطلعتن عصبان! ” .

ورد الزعاق قائلاً : ” كلامك صح وكلام أمك صح ونخلتكم صح وكلامي صح ، كلن يصلح سيارته والله لا يجيب الزعل” .

وأضاف : ” كلامك صح إن المربعانية لها أسبوعين داخلة على حساب أهل الشمال ، وكلام أمك صح إن نخل المزارع ما تطلع إلا مع دخول الشبط ” .

وتابع : ” والنخلة صح لأنه نخلة بيت ، ونخلة البيت دائماً نتدلع وتنزل مبكرة خاصة البرحية ، وكلامي صح إنه باقي على الشبط قرابة أسبوع ويدخل علينا ولا تنسوا تطعموني من نخلتكم وتبوس لي إيد أمك ، وسلامتكم”.

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أحدث التعليقات

المدمر
بالنسبة لحمدلله مافيه لاعب يستمر في نادي افضل لاعبي العالم انتقلو إلى أندية أخرى فجدا عادي هذا مايسمى بالاحتراف سواء كان سعودي او اجنبي النادي يريدمصلحت نفسه واللاعب كذلك فهذا هو الاحتراف ياساده 👍🖐️
المدمر
يالطيف يا جماهير الزعيق والله صدق اللي سماكم بذا الاسم دائم يناهقون، الخبر يخصهم ولامايخصهم ملاقيف وحراميه حتى لقب العالمي سرقوه خلوكم مثل الاتحاد سمى نفسه المونديالي على الأقل هو من صنع لقبه وألوانه لاينادى بهذا الاسم، والمضحك في الأمر أنه نويدي الزعيق محد يناديه بهذا الاسم لأنه لا يليق الابالكبار🇺🇦 النصر العالمي🇺🇦💛💙☀️
دكتور رايق بن فايق
في حال تحول الصندوق العقاري إلى صندوق استثماري نتمنى وجود طرق بناء رخيصة السعر وذات مواصفات عالية هناك دول عواصف وزلازل ويسكنون منازل غير مكلفة ماديا وبربع سعر البناء لدينا باهظ الثمن الذي يبقى المواطن مديون 25 إلى 30 عام
دكتور رايق بن فايق
سلام عليكم عليكم سلام
Z
النظام الجديد للصندوق ٣٥٠ ألف ريال فقط

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