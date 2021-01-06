الأعداد السابقة للصحيفة

حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس على المملكة

Time منذ 5 دقائق
Views 1150
حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس على المملكة

الرياض (صدى):
أصدر المركز الوطني للأرصاد، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس، على المملكة.

ومن المتوقع هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة الباحة وعسير، تشمل السواحل منها  وتمتد إلى منطقتي حائل والقصيم وأجزاء من مناطق الرياض و تبوك، والمدينة المنورة.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 32 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 17 مئوية.

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الجزء الجنوبي شمالية غربية إلى شمالية على الجزئيين الأوسط والشمالي بسرعة 16-38كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

Time واتساب

أحدث التعليقات

الملل5
متعوده دايما
الملل5
الشيخ عادل امام له مقتطافات من كلامه ولما تطبقه علي ارض الواقع تلقي كلامه صحيح روي عنه انه قال(دي عالم صيعه)
الملل5
احد فهم شي اللي فهم شي يشرح لنا العنوان نظام الصندوق العقاري وتحت مدح في الانجازات اختلاف بين العنوان والمضمون
احمد
ماتصلحلك تلهيك عن العباده
سلوم النصراوي
الهلال بدون تحكيم مثل السيارة بدون بنزين ( حكمة 2021 ) 😂😂😂

أخر الأخبار

حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس على المملكة
حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس على المملكة
Time منذ 5 دقائق Views 1150
الصحة تعلن عن تمديد فترة إعلان الوظائف الهندسية والتقنية
الصحة تعلن عن تمديد فترة إعلان الوظائف الهندسية والتقنية
Time منذ 17 دقيقة Views 1289
إدانة وتغريم أعضاء مجلس إدارة شركة تأمين معروفة بعد تلاعبهم في السوق المالية
إدانة وتغريم أعضاء مجلس إدارة شركة تأمين معروفة بعد تلاعبهم في السوق المالية
Time منذ 32 دقيقة Views 1478
بالفيديو.. سائق متهور يخترق مسار الطريق بشكل مفاجئ بإحدى شوارع المملكة
بالفيديو.. سائق متهور يخترق مسار الطريق بشكل مفاجئ بإحدى شوارع المملكة
Time منذ 36 دقيقة Views 1570
مدى إمكانية تلقي مرضى السرطان لقاح فيروس كورونا
مدى إمكانية تلقي مرضى السرطان لقاح فيروس كورونا
Time منذ 42 دقيقة Views 1546
«الصحة»: تسجيل 118 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 118 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
Time منذ 47 دقيقة Views 1634
الاتحاد يعد لاعبيه بمكافأة مالية ضخمة مقابل البطولة العربية
الاتحاد يعد لاعبيه بمكافأة مالية ضخمة مقابل البطولة العربية
Time منذ 52 دقيقة Views 1450
"الداخلية" تجدد التنبيه بعقوبة عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي
"الداخلية" تجدد التنبيه بعقوبة عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي
Time منذ 56 دقيقة Views 1578
الأمن البيئي في الرياض يضبط 34 مخالفًا لنظام المراعي والغابات
الأمن البيئي في الرياض يضبط 34 مخالفًا لنظام المراعي والغابات
Time منذ ساعة Views 1533
"النقل" تستثني أنشطة من متطلب الضمان المالي اللازم لترخيصها
"النقل" تستثني أنشطة من متطلب الضمان المالي اللازم لترخيصها
Time منذ ساعة Views 1574
x