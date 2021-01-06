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شاهد.. لحظة تلقي الأمير تركي بن محمد لقاح كورونا 

Time منذ ساعة
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شاهد.. لحظة تلقي الأمير تركي بن محمد لقاح كورونا 

الرياض (صدى):
أظهر مقطع فيديو لحظة تلقي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد،  يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أعلن اليوم الأربعاء، عن تسجيل 118 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لفيروس كورونا، عن تسجيل 144 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 354,899 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 7 حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6272 حالة وفاة.

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أحدث التعليقات

المدمر
بالنسبة لحمدلله مافيه لاعب يستمر في نادي افضل لاعبي العالم انتقلو إلى أندية أخرى فجدا عادي هذا مايسمى بالاحتراف سواء كان سعودي او اجنبي النادي يريدمصلحت نفسه واللاعب كذلك فهذا هو الاحتراف ياساده 👍🖐️
المدمر
يالطيف يا جماهير الزعيق والله صدق اللي سماكم بذا الاسم دائم يناهقون، الخبر يخصهم ولامايخصهم ملاقيف وحراميه حتى لقب العالمي سرقوه خلوكم مثل الاتحاد سمى نفسه المونديالي على الأقل هو من صنع لقبه وألوانه لاينادى بهذا الاسم، والمضحك في الأمر أنه نويدي الزعيق محد يناديه بهذا الاسم لأنه لا يليق الابالكبار🇺🇦 النصر العالمي🇺🇦💛💙☀️
دكتور رايق بن فايق
في حال تحول الصندوق العقاري إلى صندوق استثماري نتمنى وجود طرق بناء رخيصة السعر وذات مواصفات عالية هناك دول عواصف وزلازل ويسكنون منازل غير مكلفة ماديا وبربع سعر البناء لدينا باهظ الثمن الذي يبقى المواطن مديون 25 إلى 30 عام
دكتور رايق بن فايق
سلام عليكم عليكم سلام
Z
النظام الجديد للصندوق ٣٥٠ ألف ريال فقط

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