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إدانة وتغريم أعضاء مجلس إدارة شركة تأمين معروفة بعد تلاعبهم في السوق المالية

Time منذ 32 دقيقة
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إدانة وتغريم أعضاء مجلس إدارة شركة تأمين معروفة بعد تلاعبهم في السوق المالية

الرياض (صدى):
أدانت لجنة الإستئناف في منازعات الأوراق المالية بعض أعضاء مجلس الإدارة وموظفي شركة معروفة في مجال التأمين لمخالفة نظام السوق المالية بعد قيامهم عمداً بالمشاركة في أعمال أوجدت انطباع غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية .

وأكدت أن المخالفين قاموا بتخفيض خسائر الشركة وتضخيم إيراداتها وأصولها بما يظهر الوضع المالي للشركة على خلاف الحقيقة في القوائم المالية للفترة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2013 م ، والفترة المالية المنتهية في 31 / 3 / 2014 م .

وغرمت السوق المالية أحد المخالفين 200 ألف ريال مع المنع في الشركات المطروحة أسهمها في السوق المالية لمدة 7 سنوات .

كما تم تغريم 9 مخالفين 200 ألف ريال وتغريم مخالف 120 ألف ريال فيما تم تغريم مخالف منهم 30 ألف ريال، مع منعهم جميعاً من العمل في الشركات المطروحة أسهمها في السوق المالية لمدة 7 سنوات أيضاً .

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أحدث التعليقات

الملل5
متعوده دايما
الملل5
الشيخ عادل امام له مقتطافات من كلامه ولما تطبقه علي ارض الواقع تلقي كلامه صحيح روي عنه انه قال(دي عالم صيعه)
الملل5
احد فهم شي اللي فهم شي يشرح لنا العنوان نظام الصندوق العقاري وتحت مدح في الانجازات اختلاف بين العنوان والمضمون
احمد
ماتصلحلك تلهيك عن العباده
سلوم النصراوي
الهلال بدون تحكيم مثل السيارة بدون بنزين ( حكمة 2021 ) 😂😂😂

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