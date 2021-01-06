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مدى إمكانية تلقي مرضى السرطان لقاح فيروس كورونا

Time منذ 41 دقيقة
Views 1546
مدى إمكانية تلقي مرضى السرطان لقاح فيروس كورونا

الرياض (صدى):
أوضح المجلس الصحي السعودي اليوم الأربعاء مدى إمكانية تلقي مرضى السرطان لقاح فيروس كورونا المستجد .

وأكد المجلس الصحي أنه لا توجد أي تقارير علمية تشير إلى تأثير ضار للتطعيم على مرضى السرطان ، إذ أنه لا يشتمل على تقنية الفايروسات الموهنة غير النشطة التي قد تكون ضارة عليهم .

كما أكد أنه يشترط أن يكون النظام المناعي للمريض سليماً لحدوث استجابة مناعية قوية وإنتاج أجسام مضادة مستمرة .

وأشار إلى أن مرضى السرطان لم يخوضوا التجارب السريرية للقاحات نظراً لأنهم من الفئة المرفوض مشاركتها .

الجدير بالذكر أن الجهات المختصة تعمل على وضع معايير للتعامل مع مرضى السرطان بشأن اللقاح ، بينما يمكن للمريض الذي تم شفائه – بحمد الله – وكانت آخر جرعة علاج له منذ شهرين ولا يتلقى علاج للكورتيزون أن يتلقى اللقاح كسائر الأصحاء .

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أحدث التعليقات

الملل5
متعوده دايما
الملل5
الشيخ عادل امام له مقتطافات من كلامه ولما تطبقه علي ارض الواقع تلقي كلامه صحيح روي عنه انه قال(دي عالم صيعه)
الملل5
احد فهم شي اللي فهم شي يشرح لنا العنوان نظام الصندوق العقاري وتحت مدح في الانجازات اختلاف بين العنوان والمضمون
احمد
ماتصلحلك تلهيك عن العباده
سلوم النصراوي
الهلال بدون تحكيم مثل السيارة بدون بنزين ( حكمة 2021 ) 😂😂😂

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