الرياض (صدى):
أوضح المجلس الصحي السعودي اليوم الأربعاء مدى إمكانية تلقي مرضى السرطان لقاح فيروس كورونا المستجد .
وأكد المجلس الصحي أنه لا توجد أي تقارير علمية تشير إلى تأثير ضار للتطعيم على مرضى السرطان ، إذ أنه لا يشتمل على تقنية الفايروسات الموهنة غير النشطة التي قد تكون ضارة عليهم .
كما أكد أنه يشترط أن يكون النظام المناعي للمريض سليماً لحدوث استجابة مناعية قوية وإنتاج أجسام مضادة مستمرة .
وأشار إلى أن مرضى السرطان لم يخوضوا التجارب السريرية للقاحات نظراً لأنهم من الفئة المرفوض مشاركتها .
الجدير بالذكر أن الجهات المختصة تعمل على وضع معايير للتعامل مع مرضى السرطان بشأن اللقاح ، بينما يمكن للمريض الذي تم شفائه – بحمد الله – وكانت آخر جرعة علاج له منذ شهرين ولا يتلقى علاج للكورتيزون أن يتلقى اللقاح كسائر الأصحاء .