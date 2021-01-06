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الاتحاد يعد لاعبيه بمكافأة مالية ضخمة مقابل البطولة العربية

Time منذ 51 دقيقة
Views 1442
الاتحاد يعد لاعبيه بمكافأة مالية ضخمة مقابل البطولة العربية

نواف السالم (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم الأربعاء، أن إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، وعدت بمنح نجوم الفريق الأول لكرة القدم مكافأة مالية ضخمة في حال الحصول على لقب كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وأكدت التقارير، أن الإدارة الاتحادية ستمنح خلال اليومين المقبلين مبلغ 150 ألف ريال لكل لاعب مكافأة للتأهل لنهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال؛ حيث رصدت مبلغ 250 ألف ريال، لكل لاعب، في حال خطف لقب البطولة العربية.

وكان الاتحاد قد تأهل إلى المباراة النهائية من البطولة العربية، بعد الفوز على نظيره الشباب في دور نصف النهائي، بينما ينتظر مواجهة أحد الطرفين، الإسماعيلي المصري أو الرجاء البيضاوي المغربي، في النهائي.

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أحدث التعليقات

الملل5
متعوده دايما
الملل5
الشيخ عادل امام له مقتطافات من كلامه ولما تطبقه علي ارض الواقع تلقي كلامه صحيح روي عنه انه قال(دي عالم صيعه)
الملل5
احد فهم شي اللي فهم شي يشرح لنا العنوان نظام الصندوق العقاري وتحت مدح في الانجازات اختلاف بين العنوان والمضمون
احمد
ماتصلحلك تلهيك عن العباده
سلوم النصراوي
الهلال بدون تحكيم مثل السيارة بدون بنزين ( حكمة 2021 ) 😂😂😂

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