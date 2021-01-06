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الأمن البيئي في الرياض يضبط 34 مخالفًا لنظام المراعي والغابات

Time منذ ساعة
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الأمن البيئي في الرياض يضبط 34 مخالفًا لنظام المراعي والغابات

الرياض (صدى):
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي في منطقة الرياض (34) مخالفا لنظام المراعي والغابات والتعليمات التي تنص على منع بيع الحطب المحلي أو نقله، منهم (21) مواطناً و(9) مقيمين من الجنسية السودانية ومُقَيمين من الجنسية الباكستانية ومقيم من الجنسية اليمنية ومقيم من الجنسية الهندية، بحوزتهم أكثر من (52) طنا من الحطب المحلي المعد للبيع على مركبات، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

ويأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

وحث المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض وعلى الرقم (996) والرقم (999) في جميع مناطق المملكة.

 

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أحدث التعليقات

الملل5
متعوده دايما
الملل5
الشيخ عادل امام له مقتطافات من كلامه ولما تطبقه علي ارض الواقع تلقي كلامه صحيح روي عنه انه قال(دي عالم صيعه)
الملل5
احد فهم شي اللي فهم شي يشرح لنا العنوان نظام الصندوق العقاري وتحت مدح في الانجازات اختلاف بين العنوان والمضمون
احمد
ماتصلحلك تلهيك عن العباده
سلوم النصراوي
الهلال بدون تحكيم مثل السيارة بدون بنزين ( حكمة 2021 ) 😂😂😂

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